Torino Primavera, nel momento migliore c’è l’avversario più difficile: la Roma

Il lavoro di Coppitelli sta dando i suoi frutti e contro i giallorossi servirà dare continuità alle ultime prestazioni

IL TORO - Questo cambia poco per il Torino. I granata sono nella condizione di non dover guardare in faccia nessuno e di puntare a fare punti in ogni partita. La recente crescita sotto il lavoro di Coppitelli dà più ottimismo in ottica futura e la classifica stessa sta migliorando. La sconfitta della Lazio nel recupero contro il Bologna mette i granata a pari punti contro i biancocelesti. La squadra di Menichini ha gli scontri diretti a favore e quindi i granata per entrare nella zona playout dovranno fare un punto in più della Lazio. Discorsi ancora da tenere in considerazione finché non verrà ufficializzata la riforma del campionato Primavera grazie alla quale il Torino sarebbe salvo. Contro la Roma la missione può sembrare impossibile, ma il Toro di Coppitelli ora è un'altra squadra. La possibilità per sorprendere c'è, va solamente colta.