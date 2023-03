Torino Primavera no stop: dopo il derby e prima del Viareggio c’è il Verona

Dopo la vittoria nel derby torna in campo il Torino Primavera, che sfiderà l'Hellas Verona

Irene Nicola

Dopo l'esaltante vittoria nel derby, il Torino Primavera si prepara a tornare in campo. Da una parte i granata voleranno sulle ali dell'entusiasmo, dall'altra dovranno saper tenere i piedi per terra perché la costanza è probabilmente il fattore chiave del campionato. C'è sempre bisogno di fare risultati anche perchè i risultati dello scorso weekend hanno visto i granata scendere in classifica al quinto posto perchè le dirette concorrenti hanno vinto: ora il Toro è quinto, con la Juventus sesta e il Sassuolo, settimo e prima squadra fuori dalla zona playoff, a tre punti di distanza. La squadra di Scurto dunque si focalizza alla sfida con il Verona, atteso al "Silvio Piola" di Vercelli domani, sabato 18 marzo, alle ore 15. Si tratta dell'ultimo impegno prima della sosta di campionato per fare spazio alla Viareggio Cup, con il Torino che quest'anno torna con la propria Primavera a disputare la prestigiosa competizione per la prima volta dal 2019. Ci sarà poco tempo per prepararsi: l'esordio sarà già lunedì pomeriggio.

Torino Primavera, il Verona un'occasione per avvicinarsi alle prime posizioni — Ma la priorità va al campionato con la Primavera granata che cerca continuità dopo un periodo fatto di grandi exploit ma anche di qualche scivolone. Da un mese il Torino non vince due partite di fila e ora proverà a farlo proprio contro il Verona, in una gara dove ritroveranno l'ex Samuele D'Agostino, passato agli scaligeri a gennaio. La posta in palio nel match è alta, perché la gara arriva in contemporanea con lo scontro diretto tra Fiorentina e Frosinone, due squadre che sono davanti al Toro di un solo punto. Fare bene con il Verona potrebbe voler dire consolidare la propria posizione in zona playoff e mettere nel mirino il podio del campionato.

Torino Primavera, i precedenti col Verona sorridono ai granata. Ma all'andata vinsero gli scaligeri — I precedenti in casa granata sorridono al Torino. La Primavera ha vinto tre dei quattro incontri complessivi tra le due squadre, con l'unica sconfitta che risale invece al 2017. Ma ciò non vuol dire che il Verona sia da sottovalutare, anzi. All'andata infatti vinsero proprio gli scaligeri per 1-0, complice l'autogol di Gineitis. C'è quindi un match da vendicare, ma soprattutto una fase finale da inseguire e dalla gara con il Verona possono arrivare certezze importanti.

La classifica alla 23° giornata di campionato:

Lecce 46

Roma 43

Fiorentina 42

Frosinone 42

Torino 41

Juventus 39

Sassuolo 38

Bologna 37

Empoli 33

Inter 32

Sampdoria 28

Cagliari 28

Milan 27

Hellas Verona 25

Atalanta 24

Napoli 24

Udinese 15

Cesena 6