Torino Primavera, presente e futuro: dal cocente Genoa alla via indicata da Cairo

Tra presente e futuro. L'attualità in casa Torino Primavera è permeata in queste ore dalla rabbia per come è finita la partita con il Genoa, non solo per aver concesso al Grifone di credere nella rimonta dopo un primo tempo senza appello ma soprattutto per il fuorigioco del 3-3 su cui si è chiusa la gara. Dopo la delusione c'è però il futuro, quello più immediato che porta alle ultime gare dell'anno e quello che aprirà poi le strade del mercato.

Torino Primavera, cosa portano a casa i granata dalla gara con il Genoa

Il pari è cocente, vero, ma il Torino deve anche guardare quelli che sono i segnali di conferma arrivati contro il Genoa. La priorità era vedere lo stesso carattere messo in campo nel derby in una gara che non fosse il derby. Questo si è visto in campo con grande forza nel primo tempo in cui si è concretizzato un vero e proprio dominio della squadra di Baldini, meno in una ripresa troppo contenuta in cui però gli episodi hanno un peso specifico, sia quelli in cui il Toro ha le sue colpe sia in quelli di cui è stato spettatore suo malgrado. I due punti portati a casa con Juventus e Genoa smuovono poco la classifica, ma danno un'indicazione futuribile: la Primavera granata deve fare punti negli scontri diretti per la salvezza, ma può anche portarne a casa in gare dove sulla carta sarebbe sfavorito per quello che dice oggi la graduatoria. E chissà che la delusione non possa essere un motore aggiunto contro la Lazio nell'infrasettimanale.