Torino Primavera, presente e futuro: dal cocente Genoa alla via indicata da Cairo

Torino Primavera, e il futuro? Le parole di Cairo indicano la via—
Poi ci sarà da pensare al futuro meno prossimo, per il quale ha fornito le linee guida Cairo parlando di Primavera nel corso della presentazione di Petrachi. Il presidente ha ribadito ancora una volta la stima nei confronti di Ludergnani e del lavoro svolto negli anni. Parlando nello specifico della situazione complicata della Primavera ha spiegato: "È partita male, ci lavoreremo e la rafforzeremo. Ma il lavoro di Ludergnani e dei suoi collaboratori è straordinario. Basta vedere quanti giocatori ha lanciato". La possibilità di aggiungere ciò che manca arriverà con l'apertura del mercato invernale, sede in cui fare valutazioni per il proseguo della stagione. Le valutazioni riguarderanno però anche chi è rimasto, ma potrebbe anche partire per fare esperienza. Perciun "che manderemo a giocare", ma anche altri 2006 che per carta d'identità potrebbero essere oggetto di ragionamenti. Nel frattempo la squadra dovrà continuare il proprio percorso, consapevole di dover continuare a lottare per l'inversione di rotta e per la salvezza. Presente e futuro si intrecciano sempre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA