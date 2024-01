Torino Primavera, torna l’Inter a Orbassano: scontro al vertice per i granata

Il Torino Primavera si prepara alla nuova sfida con l'Inter: scontro al vertice tra prima e seconda della classe. Numerose assenze tra le fila di Scurto

Irene Nicola Redattore

Torino contro Inter, atto quarto. I destini della Primavera di Scurto e di Chivu tornano a incrociarsi, come spesso è accaduto da agosto a questa parte. Prima la finale del Mamma e Papà Cairo, poi la batosta subita dai granata a Milano, a chiudere l'urlo Toro per la vittoria in Coppa Italia e il pass conquistato per la semifinale. Ora c'è un nuovo scontro che è uno scontro al vertice. Si giocherà domani, sabato 27 gennaio alle ore 13 a Orbassano: l'Inter capolista vuole difendere la vetta dagli assalti, il Torino è la prima tra le inseguitrici e cerca una vittoria per portarsi a ridosso del primo posto.

Torino Primavera, sfida all'Inter per avvicinare la vetta. Tante assenze per Scurto — Il Torino, temprato da un gennaio con soli scontri d'alta classifica, vuole chiudere al meglio i conti con il campionato prima di buttarsi a capofitto con la testa sulla semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio. I granata stanno vivendo una situazione estremamente positiva dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati, vanno a cerca del nono risultato utile consecutivo e non perdono da più di due mesi. L'ultima vittoria contro la Roma è stato poi un segnale di maturità importantissimo, a maggior ragione vista l'emergenza infortuni. Anche contro l'Inter c'è da attendersi un Toro con numerose assenze. Padula, Antolini e Ruszel restano ai box, la speranza è di poter rivedere Dellavalle in panchina. In più altri elementi andranno a Cagliari con Juric per far fronte anche alle assenze in Prima squadra: Savva, Njie, Ciammaglichella, Muntu e Bianay Balcot. Tutti giocatore chiave per Scurto, la probabilità che possano essere riaggregati in tempo per sabato mattina a Orbassano è estremamente risicata. Il Toro quindi si presenterà alla sfida con l'Inter con numerose criticità come già era stato a Roma, ma con le stesse ambizioni. D'altronde con un successo i granata andrebbero a -1 dalla vetta.

Torino Primavera, Inter in cerca di riscatto a Orbassano — L'Inter d'altro canto ha un conto aperto con il Torino. All'andata in campionato i granata erano stati schiacciati dai nerazzurri a Milano, in una delle poco prove negative dei torelli. Poi però il Toro ha ottenuto la sua rivincita due settimane fa quando l'Inter, arrivato a Orbassano, ha sfidato la Primavera granata per accedere in semifinale di Coppa Italia. Una sconfitta bruciante per i nerazzurri, eliminati dalla competizione dopo l'1-0 di Ciammaglichella. In quell'occasione i granata erano stati bravi a limitare lo strapotere offensivo che i nerazzurri hanno spesso fatto vedere in campionato, giocando una prova di livello. Oltre al conto aperto con il Toro, l'Inter vuole blindare una vetta che, dopo il ko con la Juventus, ha permesso a chi insegue di fare qualche passo in avanti. La Primavera di Scurto cercherà ancora lo scacco matto, pur in emergenza: la posta in palio è ghiottissima.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.