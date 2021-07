Torino Primavera, trovata la sede del ritiro: dal 31 agosto a Biella

Il ritiro della Primavera granata avrà inizio a Torino per poi proseguire dal 31 luglio al 13 agosto a Biella

La stagione della Primavera del Torino è pronta a iniziare. In attesa di una data precisa per la prima effettiva sgambata, i granata hanno trovato la meta del ritiro precampionato. La squadra di Federico Coppitelli, confermato da Ludergnani, andrà a Biella dal 31 luglio al 13 agosto. La meta è stata trovata dopo una lunga ricerca che potesse garantire alla squadra le migliori condizioni possibili per allenarsi in vista della stagione. L’impianto comunale La Marmora, dove gioca La Biellese, era anche stato preso in considerazione un anno fa dalla prima squadra, che alla fine svolse tutto il ritiro in città. Niente Cantalupa invece per la Primavera. La meta del pinerolese, storica destinazione delle squadre giovanili granata, non è a disposizione, visto che è occupata dall’Alessandria di Moreno Longo. Ora è tutto pronto per la stagione 2021/2022. La data del ritrovo dovrebbe essere tra il 25 e il 27 luglio, ma ancora deve essere ufficializzata.