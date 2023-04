Torino Primavera, una vittoria da secondo posto: il tour de force parte bene

La Primavera del Torino vuole togliersi soddisfazioni. È evidente. La partita contro il Sassuolo è stata la palese dimostrazione della forza di volontà di un gruppo che ha fame di risultati. Il pari dei neroverdi nel finale di partita poteva portare i granata a difendere il risultato o a non volersi prendere altri rischi e invece no, c’è stata la voglia di riscatto. Segnale che in questo momento la squadra sta psicologicamente bene.