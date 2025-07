Torino Primavera, vittoria per 4 a 1 in amichevole: doppietta di Falasca

A Lasa, a pochi chilometri da Prato allo Stelvio, test amichevole per il Torino Primavera di Christian Fioratti. I giovani granata hanno sfidato la squadra locale del Laces, formazione che milita in Promozione. Il fischio d'inizio è stato dato alle ore 18. Fioratti è partito con tre 2006 dal primo minuto: Galantai, Carvalho e Raballo. Fioratti è ripartito dal collaudato 4-3-3 con Cereser, classe 2008, in porta (Plaia e Anino in panchina). In difesa da destra a sinistra Gatto, Fiore, Carrascosa (altro 2008) e Barranco. La mediana a tre con Ferraris, Galantai e Luongo, terzo e ultimo 2008 titolare. In avanti Raballo centrale, Sandrucci a destra e Carvalho a sinistra.