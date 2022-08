Torino, tra intensità e idee: al Mamma e Papà Cairo la Primavera si rivela

Se il mercato pian piano sta portando importanti rinforzi all'allenatore del Toro (ultimo in ordine cronologico il centrocampista del PSG Weidmann), Scurto intanto con il gruppo si vede che ha già impostato bene il lavoro. Nelle tre amichevoli affrontate fin qui si è vista una crescita della squadra, soprattutto dal punto di vista fisico. Contro il Perugia la vittoria netta per 7-0 è arrivata non solo per la manifesta superiorità tecnica del Toro, ma anche per una preparazione atletica molto importante. Indicativo come lo staff di Scurto abbia fatto lavorare tanto il gruppo su questo aspetto. Esempio lampante è l'intervallo contro il Perugia. Dopo 45 minuti molto intensi, i granata hanno comunque svolto delle ripetute prima di poter andare sotto la doccia.