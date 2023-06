Torino Under 16, il bilancio di fine anno: Casadei una garanzia, Finizio-Gatto al top

Torino Under 16, i profili tra i granata classe 2007

A prescindere da quanto raggiunto o meno, la rosa dei 2007 granata ha confermato le proprie qualità nelle individualità. La prima nota positiva della stagione è Edoardo Casadei, non una sorpresa per un ragazzo che negli ultimi due anni ha giocato sempre su alti livelli attirando anche l'attenzione delle Nazionali giovanili: in cabina di regia è stato insostituibile, 18 presenze tutte da titolare per il cervello del centrocampo granata. Altre conferme sono arrivate, sia per continuità che per personalità, dalle fasce: sulla destra si è imposto Tommaso Gatto, giocatore più impiegato della rosa per minutaggio insieme a Casadei, convincente quando ripiega e in crescita nelle incursioni offensive; a sinistra invece Davide Finizio, classico terzino di spinta, con doti atletiche importanti per quanto riguarda la corsa e la resistenza (2 gol all'attivo). Casadei, Gatto e Finizio già l'anno scorso erano stati i più impiegati, con Veronese hanno mantenuto la loro centralità nel progetto granata a testimonianza di una crescita che sta proseguendo nel modo giusto. Restando sulla difesa, bene si sono comportati anche Davide Ressia e Tommaso Gallo, coppia di centrale titolare nei 2007 in caso di difesa a quattro (a tre si aggiunge Jean Fiore). In attacco c'è stata più alternanza, complice anche qualche infortunio. Domenico Gai ha avuto spunti importanti come mezzala. Tra le ali invece da segnalare la crescita di Romeo Sandrucci, passato da una manciata di minuti giocati lo scorso anno agli oltre 1000' di questo campionato impreziositi da 3 gol segnati e la lena di Arthur Spadoni, un jolly da 5 gol all'attivo per Veronese che l'ha impiegato anche da centravanti in caso di difficoltà. Il miglior marcatore della rosa resta infine Gioele Conte, che in 800' ha segnato 6 gol.