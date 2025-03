Torino Under 18, Viareggio finito in semifinale: ora obiettivo vetta in campionato

L'amaro in bocca in casa Toro rimarrà. L'addio al Viareggio arriva in semifinale dopo una partita giocata a viso aperto, ma a costare caro sono i minuti finali. L'amarezza e la delusione devono però lasciar spazio alla realtà dei fatti. L'Under 18 granata è una buonissima squadra, ma ha dovuto fronteggiare una difficoltà enorme prima dell'inizio della competizione: l'addio con Fioratti passato in Primavera è stato uno scossone arrivato troppo a ridosso e nonostante questo la squadra ha saputo superare i gironi e a conquistare la semifinale. Una difficoltà che in alcuni frangenti si è vista.

Torino Under 18: Vegliato ora deve pensare al campionato

Il Toro saluta il torneo senza aver mai segnato nei 90 minuti nella fase a eliminazione diretta (complice anche la vicenda nella gara contro l'Internacional). I zero gol contro Ternana e Genoa pesano e fanno capire che forse il cambio in panchina abbia pesato. L'Under 18 del Torino ha segnato in campionato 79 reti in 26 partite, ovvero una media di 3.03 a gara. Numeri da capogiro, che però nella fase finale del Viareggio non si sono visti. La manifestazione che si svolge in Toscana però ha confermato tanti aspetti positivi. Questa squadra può togliersi qualche soddisfazione.