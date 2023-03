Torneo di Viareggio, contro il Monterosi il Torino può sognare i quarti

Il Torino può mettere nel mirino i quarti del Torneo di Viareggio. I ragazzi di Asta sfideranno a Marina di Massa il Monterosi, squadra che è reduce da un pesante 4-0 contro la Fiorentina e arriva con il sogno di risultare la rivelazione del torneo. Il club viterbese ha fatto vedere cose interessanti in un girone comunque non troppo complesso, mentre i granata hanno fatto quello che ci si aspettava: superare il girone in scioltezza per giocarsi le proprie carte nella fase a eliminazione diretta.