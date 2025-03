Toro, al via la Viareggio Cup: la situazione tra cambio in panchina e i prestiti

Da seguire con attenzione Conte e Melo, i fuoriquota saranno Rossi e Desole

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 17 marzo - 20:34

L’Under 18 ha ufficialmente salutato Cristian Fioratti, al suo posto è arrivato Michele Vegliato dall’Under 16 e sarà lui a guidare il Torino al Torneo di Viareggio. La spedizione in Toscana parte quindi sotto il cambio di guida in panchina, con Vegliato chiamato a dare un segnale da subito nonostante la situazione non sia delle più semplici. La struttura delle Under rende però tutto più semplice. Le varie squadre lavorano in sinergia tra modus operandi, moduli e strategie. Questo dunque rende ancora più semplice per Vegliato l’approdo sull’Under 18.

Torino Under 18: chi sono gli osservati speciali al Torneo di Viareggio? — Analizziamo ora la squadra che avrà a disposizione il tecnico granata. I fuoriquota saranno solamente due: Simone Rossi e Fabio Desole, due ragazzi cresciuti a pane e Toro che però in Primavera non sono riusciti a brillare fin qui. Sono comunque due giocatori di ottimo livello, che in passato hanno fatto vedere qualità interessanti. Poi ci sono i 2007 e di questi vanno segnalati due nomi in particolare: Gioele Conte e Rafael Melo. Il primo è il capocannoniere della squadra. In Under 18 segna a grappoli e in Primavera ha uno score perfetto: 1 partita e 1 gol. Conte è uno dei gioielli del settore giovanile granata, un ragazzo che il Toro che deve cullare e far crescere bene, perché rappresenta un profilo interessante per il futuro. Melo, invece, si sta mettendo in mostra e sta facendo vedere qualità tecniche da vero funambolo.

Torino Under 18: quali giocatori in prestito al Torneo di Viareggio? — Passiamo ai ragazzi in prestito. Uno è una vecchia conoscenza dei granata, Aleksandr Lohmatov. Il ragazzo estone è in prestito dal Torino alla Sanremese in Serie D e torna a vestire il granata proprio in occasione del Torneo di Viareggio. Dall’Italia arrivano anche Giovanni Castaldi classe 2007 del Foggia e Leroy Cecchinato dalla Spal. Tutti questi profili sono di ragazzi che giocano in prima squadra o, come nel caso del ragazzo spallino, si sta affacciando ai grandi. Cecchinato ha infatti già 2 presenze in Serie C. Dal Brasile, più precisamente dall’Under 20 del Coritiba, arriva il difensore Luiz Enrique Ventura. Ragazzo che verrà valutato al Viareggio e in futuro potrebbe far parte della squadra Primavera della prossima stagione. Quinto e ultimo giocatore in prestito è il 2007 Daouda Traore.