Under 15, Fiorentina-Torino 4-1: i granata escono ai quarti

Si chiude il percorso dell'Under 15 granata: i torelli di La Rocca si fermano ai quarti, in semifinale va la Fiorentina

Si interrompe ai quarti il percorso dell'Under 15 del Torino nelle fasi finali. I ragazzi di Antonino La Rocca escono sconfitti per 4-1 dal Bozzi di Firenze, nel ritorno dei quarti che avevano visto vittoriosa la Viola anche all'andata. I torelli erano chiamati a dare il tutto per tutto per provare a ribaltare il risultato dell'andata, 3-2 a favore della squadra di Magera, ma avevano bisogno di una vittoria con almeno due gol di scarto per accedere in semifinale. Al ritorno però la Fiorentina chiude definitivamente i conti, assicurandosi il passaggio del turno. Decisiva per la Viola la doppietta di Maiorana e successivamente i gol di Turnone e Cristodaro. L'Under 15 granata deve dire addio quindi al sogno delle semifinali, ma esce comunque a testa alta dopo un campionato chiuso tra le migliori otto formazioni di categoria.