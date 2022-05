Under 15, La Rocca post Torino-Fiorentina 2-3: “Ce la giochiamo al ritorno”

Le parole del tecnico granata al termine dell'andata dei quarti contro la Viola

Al termine dell'andata dei quarti di finale contro la Fiorentina, il tecnico granata Antonio La Rocca - assente in panchina per la squalifica rimediata nel ritorno contro il Cagliari - ha commentato così la prestazione del suo Torino Under 15, : "Sono assolutamente contento della reazione dei ragazzi. Il primo tempo purtroppo l'abbiamo un po' regalato, l'atteggiamento non era il solito, ma la responsabilità è mia che ero squalificato ed ero assente dalla panchina. Però la reazione è stata importante, sui gol subiti non potevamo farci nulla, due gol all'incrocio dei pali e un rigore. Andremo a Firenze e ce la giocheremo assolutamente, per carattere e caratteristiche non molliamo mai. Poi, loro sono una buonissima squadra con qualità importanti, ma andiamo giù con la stessa mentalità del secondo tempo e cercheremo di dare loro del filo da torcere. Non avevamo mai giocato contro la Fiorentina, per noi era una sorpresa, nessuna squadra sarebbe stata comunque semplice arrivata ai quarti. Loro però hanno già giocato partite di livello, mentre noi abbiamo iniziato quest'anno. Se il gruppo ha bisogno di essere caricato? Non credo, lo sono già, hanno capito l'errore della giornata e non credo che si ripeterà a Firenze".