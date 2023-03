Under 15, Torino-Monza 0-4: granata ko, dominio brianzolo

I granata cadono al Cit Turin subendo tre reti già nel primo tempo

Irene Nicola

Tonfo del Torino Under 15 nella gara con il Monza. I brianzoli dominano la partita e si portano sul 3-0 già nel primo tempo grazie a un Fogliaro in stato di grazia. I torelli provano a farsi vedere, ma il parziale della prima frazione compromette la partita e vanifica le possibilità di rimonta.

Under 15, Torino-Monza: le scelte — Per la sfida al Monza, Della Morte dispone i suoi con il 4-2-3-1. In porta Cereser, davanti a lui la coppia di centrali Schembre-Bianchi e a completare il reparto i terzini Parisi e Moretti. In mediana spazio a Luongo e De Lucia; più avanzati Sheji, Bonacina e Antonelli. Prima punta Falasca.

Under 15, Torino-Monza: il primo tempo — In avvio il Monza fa la partita. I brianzoli si fanno subito vedere con un’imbucata di Cassina che calcia trovando l’esterno della rete. I granata sono invece più compatti e si concentrano sulla fase difensiva per poi ripartire in contropiede affidandosi alla visione di capitan Luongo. È comunque il Monza a trovare per primo lo spunto decisivo, rompendo l’equilibrio del match al 17’ con la rete di Fogliaro. I torelli si trovano quindi a inseguire, ma hanno di fronte un Monza che non arretra e anzi trovare il raddoppio su un’altra imbucata di Fogliaro su cui arriva Cassina per il tap-in. I torelli cercano qualche soluzione, ma non riescono a tenere il ritmo dei brianzoli che trovano anche il 3-0 al 28’, quando Fogliaro riceve un cross al bacio da Treffiletti e deve solo imbucare in porta. Arriva comunque la reazione d’orgoglio dei granata, che però si divorano una rete con Falasca a tu per tu con Sarno.

Under 15, Torino-Monza: il secondo tempo — Della Morte si gioca subito i primi cambi, inserendo Berto e Quattrocchi al posto di Parisi e Moretti. Poi largo anche ad Amisano, subentrato a De Lucia. La ripresa inizia però con il Monza ancora protagonista e subito in rete per il 4-0 con Treffiletti. Dentro allora anche Turola per Antonelli e Calderno per Bonacina. La gara la fa sempre il Monza, che però viene bloccato dalle respinte di Cereser. Per gli ultimi minuti entra in campo anche Ciucci per Falasca, il Torino cerca qualche imbucata ma non riesce a impensierire il Monza. Al Cit Turin finisce 0-4, con Schembre che evita il quinto gol di Franchini con un anticipo puntuale. Si fermano i torelli di Della Morte.

Under 15, il tabellino di Torino-Monza — TORINO-MONZA 0-4

Marcatori: 17' Fogliaro (M), 21' Cassina (M), 28' Fogliaro (M), 42' Treffiletti (M)

TORINO (4-2-3-1): Cereser; Moretti (41' Quattrocchi), Schembre, Bianchi, Parisi (41' Berto); De Lucia (41' Amisano), Luongo; Sheji, Antonelli (52' Turola), Bonacina (60' Calderno), Falasca (73' Ciucci). A disposizione: Martena, Parisotto, Tuzzolino.

MONZA: Sarno, Vergani, Polonioli, Cristiano, Izzolino, Benedetti, Treffiletti, Raccolta, Falcone, Fogliaro, Cassina. A disposizione: Ballabio, Esposito, Lazzerechi, Origo, Orlando, Franchini, Dorascenzi, Vacca, Tantardini.