Under 17, pareggio tra Torino e Genoa al Maggioni-Righi

Seconda giornata del torneo organizzato dal Borgaro: primo punto per i torelli di Veronese

Il Torino Under 17 strappa nel finale un punto al Genoa e può ancora sperare di qualificarsi alle semifinali del torneo Maggioni-Righi. I torelli di Marco Veronese - reduci dalla sconfitta di misura nella gara d'esordio contro il Lascaris - tengono lo 0-0 contro il Grifone nel primo tempo. Nella ripresa però Carbone porta avanti i rossoblù, con una rete che avrebbe decretato l'eliminazione dei granata dal torneo, visto che sarebbe stata incolmabile la distanza da Lascaris e Atalanta. Nel finale però arriva il gol pesante di Ligi, già vicino alla rete nel match contro il Lascaris, che permette al Torino di agguantare l'1-1.

GLI SCENARI - Il percorso verso le semifinali è comunque complesso. Il Toro è infatti solo in parte padrone del proprio destino. Innanzitutto contro l'Atalanta c'è solo un risultato utile: la vittoria. Poi ci sarà da capire l'esito di Genoa-Lascaris. In caso di arrivo a pari punti con altre squadre per capire quali saranno le due formazioni qualificate alle semifinali si andrebbe calcolare nell'ordine: esito degli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti complessiva, maggior numero di reti segnate.