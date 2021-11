Under 18, la top 3 di Torino-Verona 1-0: Ansah decisivo, Rettore è un muro

I tre migliori giocatori del Torino Under 18 di Asta nel match vinto contro i pari età dell'Hellas Verona

Irene Nicola

L'Under 18 granata strappa un successo sofferto contro l'Hellas Verona, in un match teso fino all'ultimo e deciso al 93' da Ansah. Per i granata si tratta della quinta vittoria consecutiva, un filotto di risultati con cui la squadra di Asta si è affacciata alle zone alte del campionato. Ecco i migliori tre della partita contro gli scaligeri.

ANSAH

Per il numero 18 granata si tratta del primo gol con la maglia del Torino. Ne segna uno fondamentale, che regala una vittoria in un match bloccato dal primo minuto. E' una delle mosse di Asta a partita in corso - entra al posto di D'Agostino - e dà i suoi frutti. Nel duo d'attacco riesce ad apportare fisicità e dinamismo, due doti che sfrutta nell'1-0. Uomo partita.

D'AGOSTINO

Nel centrocampo di Asta è il motore di spinta sulla destra. Lotta fin dal primo minuto ed è il granata a mettere più in difficoltà la tenuta degli scaligeri con le sue incursioni. Misto di forza fisica e velocità, D'Agostino trova un ottimo dialogo con Caccavo, a cui serve più palloni per andare in rete.

RETTORE

Primo tempo impeccabile per il capitano granata, che prende in mano la retroguardia del Torino con letture sempre puntuali. Gli scaligeri si rendono pericolosi specialmente nel primo tempo, bravo a intervenire a proteggere Vismara. Provvidenziale in occasione del rigore in movimento di Caia. Nella ripresa è lui a spingere i suoi verso la vittoria.