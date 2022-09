Under 18, Torino-Cagliari 3-2: i granata vincono in extremis all’esordio

Per la prima di campionato Asta propone il 4-3-3. In porta Brezzo, reduce dal precampionato con la Primavera. In difesa la coppia di centrali è composta da capitan Serra e Maset, terzini Gaj e l'ex Volpiano Ceschin. In regia c'è Colletta, mezzali Jarre e il nuovo innesto Acar. In attacco fa il suo esordio Corona come prima punta, lo affiancano sugli esterni Savva e Capac.

La stagione dei torelli parte con il grido "Uno per tutti, tutti per uno", prima del fischio d'inizio. Poco dopo il Torino inizia a farsi vedere, con Savva che fa bene una serpentina in area, ma si perde al momento del tiro. Il Cagliari sembra però poter colpire in ripartenza, specie quando al 7' Konate scappa in velocità e butta in mezzo una palla insidiosa, respinta da Serra con la schiena. Più lampi che continuità da parte dei sardi, che in avvio soffrono ma contengono le imbucate di Capac e Corona. Al 18' il Toro si mangia le mani. Gaj si fa tutto il campo palla al piede sulla destra poi apre per Capac sul versante opposto: il 10 granata va direttamente al tiro col mancino, si immola Iliev, che ha poi la meglio anche sul colpo di testa a seguire di Corona. Poco dopo ancora granata, questa volta è Jarre a lanciare l'azione per poi servire Capac, che centra la traversa, Corona di tacco al volo prova a ribattere, ma non trova la porta. Alla mezz'ora il Toro mette il turbo. Ennesima apertura a sinistra per Capac, che punta ancora l'uomo e mette in mezzo un cross rasoterra per l'imbucata vincente di Acar, in gol all'esordio. Appena 120'' dopo arriva il 2-0: lancio lungo a cercare Corona, che inganna Iliev e invece di concludere appoggia per Savva, autore del raddoppio. Un'esplosione di gioia per i torelli che festeggiano, Asta dalla panchina predica calma e chiede ai suoi di rimanere in partita.