Under 18, Torino-Genoa 2-0: granata ancora secondi

I granata continuano la corsa ai playoff, il secondo posto rimane in mano alla squadra di Asta ma la classifica è cortissima

L'Under 18 del Torino vince contro il Genoa 2-0 e continua a puntare alla fase finale. A 4 giornate dalla fine è ancora tutto apertissimo, perché tra i granata secondi e l'Inter settima (prima esclusa dalla fase finale) ballano appena 7 punti e i nerazzurri hanno due gare in meno. Insomma il finale di stagione è all'insegna dell'equilibrio, per questo motivo la vittoria dei granata sul Genoa è stata molto importante. La squadra di Asta è riuscita a tenere alle spalle Spal, Fiorentina e Bologna (tutte e tre vincenti nell'ultimo weekend). La distanza dal terzo posto rimane minima, ma ora come ora fare calcoli sulla classifica è complicato. Di certo però il Torino ha la possibilità di andare ai playoff, una ciliegina sulla stagione del gruppo allenato da Asta, che dopo annate complicate questo campionato è riuscito a essere protagonista.