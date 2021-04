Under 18, Torino-Monza 3-1: La Marca-Barbieri lanciano i granata

Decisiva una doppietta del fantasista granata, che sblocca l’incontro e dopo il momentaneo pareggio degli ospiti ritrova il vantaggio

Il primo tempo si chiude con il Toro in vantaggio, ma a rendersi pericolosi per primi sono i ragazzi di Riccardo Monguzzi. Pronti, via e Chiarlone e Della Valle sono subito chiamati a fare i conti con le incursioni di Riva e Dragone, quindi all'8' sono i guantoni di Edo a chiudere lo specchio. Due minuti più tardi si accende il Toro, con una bella apertura di La Marca a trovare Gyimah che guadagna angolo. Quindi ci provano da fuori prima Calò e poi La Marca, che chiama Cella al grande intervento per togliere la palla dall'incrocio. Ed ancora il numero dieci granata, capitano per l'assenza di Savini, al 18' sfonda sulla sinistra e trova la deviazione di Abbenante che per poco non infila la sua porta. Il Toro si rende ancora pericoloso con Barbieri (destro alto da buona posizione) e Gyimah (contropiede fermato in extremis), quindi al 28' torna a farsi vedere il Monza: Cusati sfonda sulla destra, ma la difesa è attenta e chiude. Cinque minuti più tardi arriva il meritato gol del vantaggio granata , che porta la firma di uno scatenato La Marca. Il fantasista riceve sulla sinistra dopo una buona azione corale, si porta la palla sul mancino e calcia forte sotto la traversa. Gli ospiti avrebbero l'occasione di pareggiare subito, ma Donati Sarti si divora la palla dell'1-1 da ottima posizione sugli sviluppi di angolo. Quindi al 38' è bravo Edo a bloccare a terra una conclusione insidiosa.

Dopo l'intervallo Monguzzi prova a correre ai ripari ed opera subito un doppio cambio: in campo Malseaux e Zito per Cusati e Dragone. La prima occasione della ripresa è per il Toro, con Di Marco che non inquadra lo specchio da buona posizione. Al 9' arriva però il pareggio del Monza con Zito sugli sviluppi di un calcio piazzato. Immediata la risposta granata: la squadra di Semioli si riversa in avanti, anche se in maniera meno ordinata rispetto alla prima frazione. Provano quindi ad approfittarne gli ospiti, che ci provano in ripartenza ma trovano un Toro bravo a chiudere. Al 22' i ragazzi di Semioli trovano il meritato vantaggio: gran palla di Dolcini per Barbieri che la difende e trova l'accorrente La Marca che dal limite infila l'angolino basso. La risposta del Monza non si fa attendere, ma è decisivo l'intervento di Edo in uscita bassa per chiudere lo specchio della porta. Monguzzi opta dunque per una doppia sostituzione: dentro Biscotti e La Torre per Prinelli e Mento. Ma al 27' il Toro chiude i conti con Barbieri, che infila un colpevole Cella. Ricorre quindi alle prime sostituzioni anche Semioli, che due minuti più tardi inserisce Anton e Ientile al posto di Di Marco e Gyimah. I granata cambiano anche assetto tattico, passando ad un più coperto 3-4-3. Al 35' il Monza si gioca anche l'ultimo cambio: Fanelli in campo al posto di Perrucchetti. Gli ospiti continuano a crederci nonostante il doppio svantaggio ed al 39' è decisiva una chiusura di Chiarlone. A rendere più acceso il finale è l'ingenua espulsione di Anton al 41'. Semioli decide quindi di inserire Eordea per Barbieri e Juricic per La Marca, per un Toro che gestisce i minuti finali con grande attenzione. Anche nei 6' di recupero sono infatti i granata ad andare più vicini al gol in contropiede. Per i ragazzi di Semioli arrivano quindi tre punti importanti, che consentono di agganciare a quota undici il Sassuolo, prossimo avversario dei granata