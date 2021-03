Underi 18, Milan-Torino 1-3: Barbieri-Gyimah indirizzano la partita

Giovanili / Due espulsi nei rossoneri, ma ancora una volta è da sottolineare la prestazione di carattere della squadra di Semioli

Roberto Ugliono

L’Under 18 del Torino batte 3-1 il Milan di Terni, stacca in classifica proprio i rossoneri e si avvicina alla Fiorentina. I granata riscattano l’immeritata sconfitta contro l’Atalanta disputando un’altra prestazione di livello.

Contro il Milan il Torino parte subito forte e tra il 23’ e il 27’ segnano l’1-0 e il 2-0 indirizzando la partita. A sbloccare il risultato è Barbieri su assist di Gyimah sfuggito oltre la linea difensiva dei rossoneri in contropiede. Il raddoppio porta la firma proprio di questo’ultimo. Gyimah fa tutto da solo, arriva al limite, finta di tirare con il destro e calcia di mancino (che non è il suo piede) a incrociare. Palla in buca d’angolo. Al 38’ viene espulso Tirapelle e la partita sembra ormai indirizzata verso una semplice conclusione. Invece nel finale di tempo Ferraris accorcia le distanze.

A inizio ripresa il Milan rimane in 9 per l’espulsione di Filì che riceve il secondo giallo dopo aver steso La Marca. Il Torino amministra e crea con continuità. La squadra di Semioli crea almeno 4 nitide palle gol senza sfruttarle, ma nel finale arriva il gol che chiude i conti. Eordea scappa in contropiede e serve Gregori che calcia di forza sotto la traversa.

Un successo importantissimo per la squadra di Semioli, che premia il grande lavoro che stanno facendo il tecnico, il suo staff e tutti i ragazzi. I torelli stanno giocando con vero spirito Toro in questo campionato e migliorando a vista d’occhio. Venerdì prossimo ci sarà una prova del nove: la partita contro il Monza. Vincere vorrebbe dire avvicinarsi alla zona d’accesso per la Final Four

IL TABELLINO DI MILAN-TORINO 1-3:

Marcatori: 23’ Barbieri (T), 27’ Gyimah (T), 42’ Ferraris (M), 83’ Gregori (T)

Milan: Desplanches, Concas (75' Angelini), Tirapelle, Citi, Filì, Polenghi (46' Balesini), Marshage (81' Giacchino), Bright (81' De Carli), N'gbesso, Ferraris (58' Bjorklund), Toffanin (58' Turato). A disposizione: Galletti, Tomella, Amore. Allenatore: Terni.

Torino (4-3-3): Fiorenza; Calò, Chiarlone, Della Valle (62’ Anton), Gregori; Gheralia (62’ Dolcini), Salvini (87’ Vespa), Di Marco (87’ Ientile); Gyimah, Barbieri (77’ Eordea), La Marca. A disposizione: Basso, Juricic, Anticoli, Donato. Allenatore: Semioli.

Ammoniti: 22’ Chiarlone (T), 35’ Filì (M), 45’ Ferraris (M), 53’ Bright (M)

Espulsi: 38' Tirapelle (M), 53' Filì (M)