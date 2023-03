Viareggio Cup, le pagelle di Torino-Rappr. Serie D 3-1: che gol Vaiarelli e Capac

Decidono i quarti la rete di Vaiarelli e la doppietta di Capac: le pagelle della sfida tra Torino e Rappresentativa Serie D

Irene Nicola

Il Torino batte 3-1 la Rappresentativa Serie D e conquista la semifinale del Torneo di Viareggio. I torelli di Asta vincono per 3-1 grazie alla rete splendida di Vaiarelli e alla doppietta di Capac. Di seguito le pagelle dei granata.

SERVALLI 6: Un'incertezza in avvio rischia di mandare Carnevale in porta, poi viene poco chiamato in causa se non per il gol di Barbera in cui è ingannato dal rimbalzo del pallone.

RETTORE 6: Posizionato sull'out di destra in una veste diversa da quella di centrale. Opoola è un cliente ostico, limitato bene nel primo tempo e con più difficoltà nel secondo.

GALLEA 6.5: Gara di spessore del centrale granata. Provvidenziale l'intervento su Opoola, lanciato in contropiede, a un quarto d'ora dalla fine.

MAKADJI 6: La coppia con Gallea pare consolidata. Rispetto al compagno di reparto è però meno preciso in quest'occasione e rischia con un tocco in area per cui la Rappresentativa reclama un rigore.

GAJ 6.5: Mette in mezzo molti cross nel primo tempo, nella ripresa continua a spingere ma ripiega anche bene per aiutare i compagni quando vanno più in difficoltà.

BARZAGO 6: Sue le prime due conclusioni granata, poi prova a farsi vedere a inizio ripresa per un tap-in su un cross teso di Corona, ma non arriva in tempo. (55' PERCIUN 6: Mura un rigore in movimento di Opoola appena entrato)

DE MARCO 6.5: Spende un giallo al quarto d'ora dopo un suo errore, ma gestisce bene l'ammonizione e cresce di intensità nel corso della gara, concedendo davvero poco ai centrocampisti della Rappresentativa (83' AZIZI sv)

DALLA VECCHIA 6: Primo tempo in ombra, a inizio ripresa si sblocca con un tiro dal limite su cui è bravo Del Sorbo, poi gli spazi si chiudono. (64' CAPAC 7.5: Incontenibile quando entra, nel giro di una decina di minuti regala la vittoria e il passaggio del turno al Torino. Fa la differenza)

VAIARELLI 7: Mette a segno una prodezza, un tiro a giro dal limite che porta avanti il Toro. Rete a parte, è l'uomo che dà più imprevedibilità e costanza alle offensive granata. Oggi indispensabile.

GABELLINI 6.5: Il classe 2006 si difende bene e prova a farsi vedere. La Rappresentativa è attenta in difesa, ma gli spunti non mancano (55' CEICA 6: Contribuisce alle offensive granata nella ripresa, ingresso positivo)

CORONA 6: Cercato moltissimo, ma è ben marcato e spesso raddoppiato. A inizio ripresa trova l'iniziativa più pericolosa dei granata, ma gli viene sempre lasciato poco spazio per muoversi. (64' IACOVONI 6.5: Entra in un momento in cui gli spazi sono più ampi, centra anche un palo)

ALL. ASTA 7: Regala al Torino la semifinale nel Torneo di Viareggio, non accadeva dal 2017. I torelli si dimostrano una squadra solida e ben disposta in campo. Gli innesti dalla panchina raddrizzano l'unica flessione del Toro a inizio ripresa, decisivo quello di Capac per la vittoria finale. Il gruppo c'è e risponde, ora proverà a regalarsi la finale.