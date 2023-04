Viareggio Cup, Sassuolo-Torino 2-1: sono i neroverdi i campioni

Il Sassuolo vince per il secondo anno di fila il Viareggio grazie due gol da corner, buona prova dei granata

Roberto Ugliono

Il Sassuolo vince per il secondo anno consecutivo il Torneo di Viareggio, lo fa grazie a due gol arrivati da angoli. Il Torino ha comunque giocato una buona gara credendoci fino in fondo. Il fischio finale arriva leggermente troppo presto però, perché il direttore di gara mette fine alla gara proprio quando Gallea stava andando a crossare una palla vagante in area. Il tempo era ormai scaduto, ma il direttore di gara non ha voluto saperne. La finale viene quindi vinta dal Sassuolo, che ha comunque meritato il successo, ma va sottolineata l'ottima prova dai ragazzi di Asta. La partita è stata equilibrata e alla fine sono stati neroverdi ad aver concretizzato al meglio le occasioni avute.

Torneo di Viareggio, Sassuolo-Torino: le scelte — Per la finale Asta sceglie il 4-2-3-1. Tra i pali torna Servalli dopo l'impegno in Primavera con Scurto. Consolidate le scelte per la difesa con la coppia di centrali formata sempre da Gallea e Makadji, a destra ancora Rettore adattato a terzino; un cambio solo sull'out di sinistra, con Gaj che viene preferito a Roszak. A centrocampo Asta opta per Azizi e De Marco, poi una trequarti iperoffensiva con Vaiarelli, Ceica e Capac. Unica punta Corona.

Torneo di Viareggio, Sassuolo-Torino: il primo tempo — Avvio propositivo del Torino, con i granata che hanno la prima occasione del match. Capac si libera sulla sinistra, poi crossa in mezzo all'area dove arriva De Marco che non riesce a imbucare il tap-in. Passano pochi minuti ed è ancora Torino pericoloso. Azizi si inserisce in area e suggerisce per Ceica, l'attaccante granata però viene murato e non trova la porta. Al 14' arriva il primo squillo vero e proprio del Sassuolo con Lolli, che calcia e trova l'ottima risposta di Servalli. I granata però riescono a pungere spesso e al 20' è ancora la squadra di Asta a rendersi pericolosa. Su un cross dalla destra è bravo Corradini ad anticipare Capac, che altrimenti avrebbe potuto fare male ai neroverdi. La risposta del Sassuolo è immediata con Baldari, che calcia dalla distanza e Servalli manda in angolo con un intervento perfetto. Dal corner conseguente però è proprio il portiere granata a sbagliare l'uscita, la sfera arriva a Corradini che deve solo depositare in rete. La reazione del Toro è veemente e al 27' arriva il gol del pari. Corona sulla destra va via nello stretto pur essendo nella morsa di giocatori neroverdi e calcia, Theiner respinge male e sul tap-in arriva puntuale Capac. Al 34' Servalli riscatta l'errore in occasione del gol del Sassuolo con un'altra super parata su Baldari. Il Sassuolo è spesso pericoloso dalla distanza e i granata non riescono a trovare le misure. Al 35' ci prova Mata da fuori, ma per poco non trova lo specchio. Al 38' è ancora il capitano dei neroverdi protagonista, ma non trova la rete. Il 17 strozza troppo il tiro e calcia fuori. È l'ultima vera occasione di un primo tempo equilibrato, i cui squilli più interessanti sono arrivate dalle giocate dei singoli del Sassuolo o dalle manovre granata.

Torneo di Viareggio, Sassuolo-Torino: il secondo tempo — In avvio di ripresa Asta cambia le carte in tavola inserendo prima Dalla Vecchia e Barzago, poi Iacovoni e Perciun. La partita però, rispetto al primo tempo, si fa meno divertente. Le due squadre un po' sentono la stanchezza e un po' anche la tensione figlia dell'importanza della sfida. Entrambe le compagini, infatti, si affidano sempre di più alle giocate individuali. Al 76' il Sassuolo passa ancora da corner. La difesa granata si perde Baldari che di testa deposita alle spalle di Servalli. Un gol che punisce un Toro comunque vivo e infatti i granata continuano a provare in ogni modo a fare male al Sassuolo. I neroverdi, però, si chiudono bene e non permettono ai ragazzi di Asta di creare veri e propri pericoli dalle parti di Theiner. È proprio la solidità difensiva del Sassuolo l'arma vincente della squadra allenata da Pedone nel finale. La più grande occasione per il Toro arriva da angolo, ma sul colpo di testa di Dalla Vecchia è bravo il portiere del Sassuolo a bloccare in volo plastico. Il tempo così passa inserabilmente. Il triplice fischio arriva però con la palla in area di rigore dei neroverdi e Gallea pronto a mettere in mezzo la sfera. La sostanza, però, è che la finale viene vinta da un Sassuolo bravo a sfruttare due corner in una finale molto equilibrata, nella quale i ragazzi di Asta non hanno sfigurato.

Torneo di Viareggio, Sassuolo-Torino: il tabellino — SASSUOLO-TORINO 2-1

Marcatori: 22' Corradini (S), 27' Capac (T), 76' Baldari (S)

SASSUOLO: Theiner, Cinquegrano, Corradini, Loeffen, Foresta, Lolli (73' Rigo), Ajayi, Baldari, Parlato (73' Rovatti), Mata, Loporcaro. A disposizione: Zouaghi, Scacchetti, Piantedosi, Rigo, Caragea, Henriksen, Ackah, Petrosino, Okojie, Knezovic, Sandro, Fontana, Deri, Railian, Rovatti. Allenatore: Pedone.

TORINO (4-2-3-1): Servalli; Rettore, Gallea, Makadji, Gaj; De Marco (46' Dalla Vecchia), Azizi (79' Marchioro); Ceica (46' Barzago), Vaiarelli (59' Iacovoni), Capac (79' Giovannini); Corona (59' Perciun). A disposizione: Brezzo, Dalla Vecchia, Ceschin, Barzago, Gabellini, Perciun, Marchioro, Maset, Roszak, Giovannini, Iacovoni. Allenatore: Asta

Ammonito: Gallea (T)