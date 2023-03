Viareggio Cup, Torino oltre le aspettative: ora la semifinale per stupire ancora

I granata si erano posti come obiettivo iniziale il raggiungimento dei quarti di finale della Viareggio Cup. Una prima asticella che il Toro ha raggiunto agilmente dominando prima il girone e poi superando il Monterosi agli ottavi con un netto 5-0. Affrontare la Rappresentativa Serie D ai quarti è stato più probante, ma i torelli hanno saputo imporsi con autorità dimostrando di essere una squadra attenta in difesa e in salute in attacco, come dimostrano i gol e la qualità di Vaiarelli e Capac. I numeri dei granata d'altronde parlano da sé: 23 gol fatti e 2 subiti dalla fase a gironi ai quarti, mai più di una rete incassata per gara e nessun ko fin qui.

Viareggio Cup, ora c'è il Bologna per i torelli

Ora il Torino tornerà a disputare una semifinale alla Viareggio Cup, come non accadeva dal 2017. L'avversario è il Bologna, una squadra che come i granata si è presentata al torneo con l'Under 18, a cui si sono aggiunti innesti provenienti dalla Primavera. Torino e Bologna in campionato non si sono mai affrontate essendo in due gironi diversi, ma navigano in posizioni simili, ovvero rispettivamente quinto e quarto posto. Il Bologna è tra le squadre più in forma del Torneo. Ha avuto un percorso netto fin dai gironi, fatto di sole vittorie ed è arrivato in semifinale dopo aver superato ai rigori l'Empoli. I felsinei sono una squadra di qualità, che può contare su alcuni singoli importanti come Andrea Mazia, nuovo miglior marcatore all time della Viareggio Cup, fresco di sorpasso a Ciro Immobile. La partita dunque si prospetta insidiosa, ma arrivato a questo punto il Torino cercherà di fare un ulteriore passo. I granata non arrivavano in semifinale dal 2017 e una finale manca dal 2002.