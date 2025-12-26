Toro News
Acquafresca a TN: “Zapata? Non ho ancora rivisto le sue sgroppate nello spazio”

In esclusiva su Toro News le parole dell'ex attaccante del Torino e del Cagliari in vista della sfida di domani, sabato
Andrea Calderoni
In vista della sfida tra Torino e Cagliari di domani, sabato 27 dicembre, in esclusiva su Toro News torna a parlare l'ex attaccante granata e rossoblù Robert Acquafresca.

Buongiorno Robert. Cosa si aspetta dal match di domani?"Il Cagliari ha buttato via due punti nell'ultimo turno e penso che la partita di domani sia più delicata per il Cagliari che per il Torino. Il Torino vorrà proseguire nella sua striscia positiva. In casa cercherà di vincere per chiudere il 2025 al meglio". 

Il Torino l'ha delusa in questa prima metà della stagione?"No, assolutamente no. Penso che il Torino debba essere contento e soddisfatto di quanto fatto finora. Ha cambiato allenatore, quindi le incognite erano parecchie. Il Torino è in una zona abbastanza tranquilla, quindi non parlerei di delusione granata". 

Può far leva su un attacco di quelli pesanti..."Ha un ottimo attacco. Tra le squadre del livello del Torino quello granata è uno degli attacchi migliori. Spero, mi farebbe molto piacere, rivedere lo Zapata pre-infortunio: non sarà semplice perché dovrà acquisire fiducia e continuità. Attualmente è un momento di transizione per lui". 

Come l'ha visto fin qui Zapata?"Il gol con il Milan è stato da attaccante, ha mirato in mezzo alle gambe del difensore. Non è ancora completamente fiducioso di tutte le sue qualità. Il mio primo ricordo di lui erano le sgroppate nello spazio, non ne ho ancora viste. Spero di rivederlo sui suoi livelli". 

Il Simeone granata l'ha convinta?"Sì, molto. Mi è sempre piaciuto come attaccante. I suoi gol li ha sempre fatti ma il bello è che non sbaglia mai prestazioni e atteggiamento. Credo che suo papà gli abbia inculcato la giusta mentalità". 

Chi schiererebbe contro il Cagliari in avanti?"Nelle mie squadre Simeone giocherebbe sempre. Adams e Zapata possono alternarsi, molto dipende da come stanno". 

Si aspettava il ribaltone Vagnati-Petrachi?"No, non me l'aspettavo sinceramente. Sono contento perché Petrachi è molto competente. Purtroppo alcune cose non gli sono girate bene ultimamente ma uno che sa andare in bicicletta non se lo dimentica. A Torino ha fatto bene, gli auguro di fare benissimo nella sua seconda avventura". 

In uno spogliatoio si percepisce il cambiamento del direttore sportivo?"Sì, si percepisce. Alcuni uomini sono stati direttamente scelti dal direttore precedente. Petrachi dovrà far sentire tutti parte dello stesso progetto, poi a gennaio inevitabilmente qualche scelta andrà fatta". 

