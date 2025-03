Antonino Asta a TN: “A Vanoli auguro di non vedere questa rosa smantellata”

In esclusiva su TN le parole di uno dei giocatori più importanti e rappresentativi degli ultimi trent'anni di storia granata

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 7 marzo 2025 (modifica il 7 marzo 2025 | 06:31)

In esclusiva su Toro News le parole di uno dei giocatori più importanti e rappresentativi degli ultimi trent'anni di storia granata: Antonino Asta, ex capitano granata. Leggenda del mondo Toro, attento e lucido osservatore dei fatti granata, Asta traccia un quadro molto positivo dell'attuale situazione della Prima Squadra di Paolo Vanoli, evidenziando i meriti di tutti con lo stesso tecnico in cima alla lista.

Buongiorno Antonino. Da cosa è dettato il cambio di passo del Torino?"Il nuovo modulo ha certamente aiutato, i numeri e soprattutto le prestazioni parlano chiaro. Il mercato di gennaio è sempre una grossa incognita. Ma ad oggi sta dando ottime sensazioni. Sono stati inseriti tre giocatori utili e soprattutto duttili. Biraghi, Elmas e Casadei sono universali. Il mercato è strettamente connesso con il nuovo modulo".

Diciamo che Vanoli con il suo passaggio al 4-2-3-1 ha in qualche modo indirizzato il mercato del Torino, ha permesso alla società di non dover prendere a tutti i costi un sostituto di Zapata. Concorda?"Sì, perfettamente d'accordo. Mi sembra un dato piuttosto oggettivo, è un dato di fatto. Il 4-2-3-1 permette a Vanoli di avere doppioni ovunque. Inoltre, ha evitato la ricerca non semplice di un sostituto di Zapata sia perché il colombiano è un attaccante importante dal punto di vista qualitativo sia perché un attaccante forte costa tanto. Vanoli è stato bravo nel farsi prendere dei giocatori utili al suo nuovo sistema. I Biraghi, gli Elmas e i Casadei non li abbiamo scoperti nell'ultimo mese, ma si stanno ben adattando al Torino e alla richiesta di Vanoli".

Prime impressioni su Cesare Casadei?"Certi giocatori sposano certi progetti e gira tutto bene perché in quel momento era la piazza perfetta da scegliere. Al momento il Toro sembra la piazza adatta a Casadei e per Casadei è perfetto questo Toro".

Sarebbe bello per Casadei ripetere la stessa parabola in granata di Samuele Ricci, un altro arrivato in una campagna di riparazione."Credo che se lo augurano tutti, primo fra tutti lui. La sua giovane carriera è già ingombrante: dall'Inter passi al Chelsea, fai esperienze ma giochi poco. Questo passaggio al Toro non è un passo indietro, ma una mossa intelligente per crescere perché entri in un contesto che ha effettivamente bisogno di te. Il colpo Casadei si sta dimostrando una scelta azzeccata da parte di tutti".

E tra l'altro Casadei ha un fisico imponente, proprio da centrocampista contemporaneo."Può giocare a tre a centrocampo, può essere una mezz'ala che si inserisce, può stare sotto punta. Ha nelle corde i tre o quattro gol a stagione. Il Torino attacca con molti giocatori, questo rende il gioco dei granata piacevole nell'ultimo periodo. In tal senso Casadei con la sua fisicità non può che aiutare la causa. Viene sempre cercato nel gioco aereo, fin dal calcio d'inizio quando si alza per spizzare il rinvio di Milinkovic-Savic".

Si aspettava un Gineitis così protagonista anche in Prima Squadra?"Tatticamente è molto intelligente, sa coprire più ruoli e non disdegna il tiro da fuori. Non mi stupisce il suo percorso perché si vedeva che era un ragazzo di prospettive importanti. Si sta ritagliando il suo spazio, entra e subentra bene. Sta facendo il suo percorso di crescita in un Toro che ha sempre più certezze e padronanza. Il merito va spartito tra tutti: dall'allenatore al gruppo squadra. Vanoli è stato molto bravo perché ha saputo comprendere i punti di forza di tutti i componenti della sua rosa".

Cosa si augura per il Toro nei prossimi mesi?"Il mio augurio per Vanoli è quello di non veder smantellata la rosa in estate per poter continuare questo importante lavoro che sta facendo, però nel calcio non si può dire quello che succede tra un mese figuriamoci tra quattro mesi. Nell'immediato l'augurio è quindi quello di finire bene la stagione. Non dobbiamo dimenticarci del Toro versione autunnale: questo è tutta un'altra cosa, quindi bravi tutti quelli che hanno permesso al Toro di svoltare e di rialzarsi".