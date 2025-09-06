Ardito a TN: “Palloni? Non è un falso mito, prima di Cairo non li avevamo”

Andrea Ardito nell'estate 2005 è arrivato al Torino prima di Urbano Cairo. A metà agosto era già sotto la Mole e aveva già firmato un contratto con la società gestita dai lodisti. Poi, il 2 settembre fu annunciato Cairo e Ardito restò nel Torino iniziando una cavalcata memorabile.

Buongiorno Andrea. Vent'anni di Cairo al comando del Torino. Lei è uno della primissima ora. Cosa ricorda di quei giorni dell'estate 20o5? "Mi ricordo bene quei giorni. Arrivai da Siena e firmai con i lodisti, Giovannone e Marengo. Il 17 agosto partimmo per il ritiro più o meno per una settimana. Già lì si leggevano i giornali e si vedeva che c'era un interessamento di Cairo. C'era grande incertezza perché non sapevamo che fine avremmo fatto. Non mancava l'entusiasmo sebbene fosse una situazione instabile. In più i tifosi per un paio di volte non ci fecero allenare perché intervennero con i fumogeni e le bombe molotov per far sì che la società cedesse tutto a Cairo. Il ritiro fu rotto, restammo a casa un paio di giorni e poi Cairo subentrò. A quel punto qualcuno che non aveva ancora firmato andò via, così come chi non rientrava nei piani. Per fortuna rientrai nei piani e così vissi da vicino la crescita di quella squadra. Ogni giorno arrivavano tre o quattro giocatori e addirittura la prima partita con l'Albinoleffe esordì Muzzi che si era aggregato alla squadra la mattina. Non eravamo ancora una squadra ma si creò subito un gruppo di uomini forti. Facemmo capire cosa significava essere del Toro fin dal primo giorno".