Barbieri (La Provincia Cremona): “Sanabria? Avvio difficile, ora è importante”

Scopriamo lo stato di salute e come sta andando la stagione di molti ex granata, grazie al collega al seguito della Cremonese, prossima avversaria del Toro

Federico De Milano Caporedattore 13 dicembre 2025 (modifica il 13 dicembre 2025 | 06:22)

Il Torino non può più sbagliare e dopo ben tre sconfitte di fila (due di queste davanti al proprio pubblico), deve svoltare subito e la prima occasione è la sfida contro la Cremonese che si giocherà ancora in casa. Nel pomeriggio di oggi - sabato 13 dicembre - allo stadio Olimpico Grande Torino arriva infatti la formazione di Davide Nicola per sfidare i granata. Al fine di conoscere tutti i segreti dei grigiorossi, abbiamo posto alcune domande a chi li conosce molto bene. Si tratta di Fabrizio Barbieri, giornalista de La Provincia di Cremona, che ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni e per averci introdotti al match raccontando molti dettagli sul prossimo avversario del Toro.

Buongiorno Fabrizio, in che stato di forma arriva la Cremonese a questa sfida contro il Torino?"La Cremonese arriva in salute, ha vinto una partita a Bologna clamorosa, segnando tre gol e senza subire troppo. Poi col Lecce ha gestito un risultato importante perché era uno scontro diretto. A questa partita contro il Torino arriva in grande forma e salute ma soprattutto con un grande morale che è certamente la cosa più importante".

Uno dei grandi ex di questa partita sarà certamente Davide Nicola che molti tifosi granata hanno apprezzato sia da giocatore che da allenatore. Come viene giudicato il suo lavoro fin qui sulla panchina della Cremonese?"Lui sostiene che tutte le partite in Serie A sono difficili, ma non solo per la Cremonese, perché lo sono per tutti. Questo campionato ti dà la possibilità di vincere ma ogni gara è complicata e lui da questo punto di vista è un allenatore pragmatico: non si esalta ed è consapevole che il cammino da qua alla salvezza sarà ancora lungo e difficoltoso. Nicola è un allenatore pronto, abituato a giocare campionati di sofferenza e sa che i punti fatti fin qui non bastano per stare tranquilli. Lui conosce bene le squadre e cambierà il suo approccio alla partita in base all'avversario perché è un allenatore che prepara molto la sua squadra sulle caratteristiche dell'avversario".

Anche Antonio Sanabria tornerà a giocare nel suo vecchio stadio dopo che in estate si è trasferito dal Torino alla Cremonese. Come sta andando la sua esperienza allo Zini?"Ha segnato il suo primo gol nell'ultimo turno, domenica col Lecce e ha dato il suo bel contributo entrando dalla panchina. A Cremona ha avuto un inizio difficile con un problema al soleo che lo ha tenuto fuori per un bel po'. Solo in queste ultime settimane ha iniziato a dare il suo contributo, ha detto anche di essere molto affezionato al Torino ed è dispiaciuto delle difficoltà dei granata. Sanabria è un giocatore molto intelligente e ha delle caratteristiche utili per la squadra, è importante".

Quali sono i principali punti forti della formazioni allenata da Nicola? Cosa dovrà temere il Torino in questa gara?"La Cremonese gioca molto sulle caratteristiche dell'avversario, gioca molto sulle mosse degli altri allenatori. Ha un'identità basata sulla difesa e sulla ripartenza. Se concedi spazio alla Cremonese c'è l'abitudine a giocare in profondità con Vardy e Bonazzoli che danno fastidio in campo aperto. La Cremonese sa gestire molto bene le ripartenze e questo è un suo punto di forza".

D'altro canto, quali sono invece i punti deboli della squadra che i granata dovrebbero sfruttare per provare a vincere?"Non c'è grande qualità tecnica e quindi se lasci più manovra alla Cremonese si può fare la partita. Senza predominio atletico è una squadra che un po' fatica a trovare sbocchi perché senza Vazquez l'assenza di qualità è oggettiva. C'è tanta corsa e intensità ma manca quella giocata di qualità che può dare una grossa mano a centrocampo per il passaggio giusto. Per supportare Vazquez c'è però bisogno di due che corrano per lui a coprire".