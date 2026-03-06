Bartiromo (DerbyDerbyDerby): “Vanja al Napoli? Ha avuto un impatto devastante”

In vista della sfida di questa sera, conosciamo tutti i segreti del Napoli grazie alla collega che li segue sempre da vicino

Federico De Milano Caporedattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 06:22)

L'esordio di Roberto D'Aversa sulla panchina granata è stato positivo con un successo contro la Lazio per 2-0 che non era scontato, viste le condizioni con le quali il Toro arrivava a quel match. Ora però per il nuovo tecnico arriva subito un impegno molto complicato. Nella serata odierna - venerdì 6 marzo - i granata andranno a far visita al Napoli. Per conoscere le condizioni fisiche degli azzurri e non solo, abbiamo posto alcune domande a chi li conosce molto bene. Si tratta di Alessia Bartiromo, giornalista di Derby Derby Derby (anch'essa testata del network GazzaNet), che ringraziamo per essere intervenuta ai nostri microfoni e per averci presentato lo stato di forma e tutti i segreti della formazione partenopea, prossima avversaria del Torino in Serie A.

Buongiorno Alessia, come arriva il Napoli a questa partita? In quali condizioni di umore e di infortuni?"Il Napoli arriva al match casalingo contro il Torino con la grandissima iniezione di fiducia arrivata dalla vittoria all'ultimo secondo contro il Verona in trasferta. Una prestazione sicuramente non brillante per gli uomini di Conte, che hanno messo in campo però ancora una volta grande carattere e resilienza, con Lukaku decisivo dalla panchina. Con una rosa ancora falcidiata di infortuni che hanno colpito tanti top player titolari quali Anguissa, Rrahmani, Neres, McTominay, Lobotka, Di Lorenzo e De Bruyne, gli azzurri continuano a fare di necessità virtù, calando spesso di ritmo nella ripresa ma riuscendo comunque a restare ben agganciati alla zona Champions. L'umore della piazza resta quindi positivo e comprensivo, applaudendo i calciatori che stanno dando tutto in campo ma anche consci del grandissimo momento di difficoltà da inizio stagione".

Napoli-Torino è ovviamente la partita di Alessandro Buongiorno, vero e proprio idolo del pubblico granata. Come procede la sua avventura in Campania?"Buongiorno ha saputo conquistarsi subito l'affetto dei tifosi del Napoli, con un apporto importantissimo in difesa appena arrivato all'ombra del Vesuvio, fondamentale nella prima parte della scorsa stagione per dare il via a un'annata che poi è diventata storica con la conquista dello scudetto. Un brutto infortunio ne ha minato il finale, portandogli numerosi acciacchi muscolari anche in quest'annata. Negli ultimi mesi il suo rendimento è calato, facendo fatica a ritrovare intensità, lui che vive di anticipo, impetuosità e tackle. Nonostante qualche incidente di percorso e a volte anche un po' di sfortuna in campo, non è tornato ancora al top ma sta recuperando, pian piano, la migliore forma fisica confermandosi già nelle ultime uscite un difensore davvero prezioso per la squadra di Conte, stakanovista, altruista e un professionista esemplare".

Altri due ex sono Vanja Milinkovic Savic e Eljif Elmas: che apporto stanno dando a Conte?"L'impatto di Milinkovic-Savic al Napoli è stato devastante. Ha scalzato il posto da titolare a Meret, conquistando subito la vetta delle gerarchie di Conte. Rispecchia totalmente l'estremo difensore moderno, che piace al mister: tecnico, di carattere, ben strutturato fisicamente, perfetto per la costruzione del basso. E all'occorrenza, calcia anche perfettamente i rigori! Insomma, un vero e proprio jolly che ha sta facendo le fortune del Napoli. Si può dire lo stesso anche di Elmas, che conosceva già molto bene la piazza azzurra. La grandissima emergenza tra centrocampo e attacco lo ha chiamato a ricoprire diversi ruoli anche sulla mediana e sulla fascia e non si è mai tirato indietro, anche a costo di pagarne le spese in termini di offensività. A volte ha brillato un po' meno ma è sempre uscito dal campo con la maglia sudata, conquistando almeno la sufficienza in pagella. Sicuramente da applausi in quando a serietà, versatilità ed efficacia".

Giovanni Simeone torna per la prima volta al Maradona da avversario. Quale accoglienza dei tifosi azzurri si può prevedere?"Sicuramente un'accoglienza splendida. Il Cholito è ancora molto legato al Napoli e a Napoli e non perde occasione di ribadirlo anche sui social e nelle interviste. La sua avventura in azzurro è stata splendida e ha sempre dichiarato di aver lasciato i partenopei a malincuore, con la voglia, più che lecita, di trovare maggiore minutaggio al Torino. È sempre stato un professionista esemplare e ha dato tutto per la maglia, anche quando chiamato meno in causa, senza mai fare una polemica o lasciarsi andare a un commento piccato. I tifosi non possono che volergli bene, anche perché, come si dice a Napoli «Chi ama non dimentica»".

Quali sono i punti deboli di questo Napoli? Cosa dovrebbe, quindi, fare il Toro per mettere in difficoltà gli azzurri?"Sicuramente in questo momento il Napoli in partita ha dei veri e propri cali fisici nella ripresa, con una panchina ancora corta che non gli permette sempre di apporre la qualità sperata a gara in corsa. Spesso, quando subisce reti inaspettate incappa nel tradizionale contraccolpo psicologico, ancor di più quando le cose non vanno come preparato in settimana e come previsto dal piano tattico. La difesa ultimamente subisce almeno un gol e, se ben marcato Hojlund, che sta facendo costantemente gli straordinari, fa fatica ad essere sempre incisivo. D'altro canto però, dalla sua la squadra di Conte avrà un Maradona ancora sold-out e ricco di passione, pronto a trascinare i partenopei alla conquista di un risultato importante".