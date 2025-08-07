Cairo: “Non sarò presidente del Torino a vita. Volevo acquistare l’Alessandria”

Le parole del numero uno granata Urbano Cairo sul futuro della sua presidenza del Toro e un retroscena sull'Alessandria

Federico De Milano Redattore 7 agosto - 15:44

In vista del memorial "Mamma e Papà Cairo" che inizierà oggi pomeriggio - giovedì 7 agosto - il presidente granata Urbano Cairo ha concesso un'intervista al giornale alessandrino Il Piccolo. Il patron del Torino ha parlato del torneo che si svolgerà oggi e domani al Moccagatta di Alessandria e poi ha parlato anche del Toro. Queste le sue dichiarazioni:

CONTESTAZIONI - "Può succedere. Ma bisogna anche ricordare in che condizioni era il Torino quando lo rilevai io, fra retrocessioni e problemi vari. Siamo in Serie A da 14 anni consecutivi, molto spesso nella parte sinistra della classifica, con due partecipazioni alle coppe europee e investimenti sul settore giovanile, come dimostrano i due scudetti vinti di recente. E poi abbiamo riaperto il Filadelfia e, a breve, debutterà il centro sportivo Robaldo".

ACQUISTO ALESSANDRIA - "C’era effettivamente la possibilità di prendere l’Alessandria. Se non l’ho fatto è solo perché la sindaca di allora, Mara Scagni, preferì non cedere a me la società. Che, in seguito, ha avuto alterne fortune, finché non è arrivato il mio amico Luca Di Masi".

FUTURO AL TORO - "Il 2 settembre saranno vent’anni di presidenza, che non sono pochi. Se effettivamente si facesse avanti qualcuno molto bravo, ricco, entusiasta e preparato, ci potrei anche pensare. Mi spiacerebbe mollare, ovviamente, ma non sarò presidente a vita".