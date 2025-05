Camolese, 57 anni fa l’esordio con il Toro: “Dopo la gara tornai a casa in tram”

Domenica 21 maggio 1978, precisamente 57 anni fa, Giancarlo Camolese fece il suo esordio con la maglia del Torino. Era una partita di Coppa Italia sul declinare della stagione, molti granata erano in Nazionale in vista dell'imminente Campionato del Mondo in Argentina, e al 76' Camolese, allora 17enne, prese il posto di Maurizio Iorio. Era il Torino di Gigi Radice che quella sera si schierò con Terraneo in porta, Battiston, Caporale, Mozzini e Gorin in difesa, Butti, Maritozzi, Barbieri e Mascetti a centrocampo, Iorio e Bucciarelli in attacco. "Questo tabellino mi ha sbloccato un sacco di ricordi, lo sa?" dice in esclusiva a Toro News Camolese. "Mi ricordo perfettamente quella serata. Pioveva fortissimo su Torino, entrai in campo e la prima cosa che mi accadde fu di scontrarmi con un difensore della Fiorentina, Giancarlo Galdiolo, uno che se non arriva a due metri poco ci manca. Fu un battesimo di fuoco" afferma. Quella partita, per la cronaca, terminò 0 a 0. Al triplice fischio Camolese salutò tutti nello spogliatoio e si diresse verso il tram. "Sì, proprio così. Ricordo benissimo che uscii dallo stadio, mi diressi verso il 9 e presi il tram che mi portò al bus. Roba da non credere nel 2025. Davvero altri tempi. Oggi un 17enne che entra in una Prima Squadra di Serie A ha almeno due procuratori, un contratto quadriennale alle spalle, lo sponsor tecnico, eccetera" continua Camolese.