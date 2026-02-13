Toro News
Camolese a TN: “Per Baroni mesi importanti, io continuo ad aver fiducia in lui”

Camolese a TN: “Per Baroni mesi importanti, io continuo ad aver fiducia in lui” - immagine 1
In esclusiva su Toro News le parole dell'ex giocatore e allenatore granata che analizza il momento della squadra granata
Andrea Calderoni
Andrea Calderoni Caporedattore centrale 

Torna a parlare in esclusiva su Toro News Giancarlo Camolese, ex allenatore e giocatore granata. Camolese, figlio del Filadelfia, si esprime sui temi di campo, quelli più caldi del febbraio granata.

Buongiorno mister. Cosa si aspetta dall'ultimo terzo del campionato granata?"Intanto è stato fatto mercato, sono arrivati giocatori nuovi e c'è curiosità nel vederli crescere perché possono dare un'altra fisionomia alla squadra. Il lavoro è ancora da fare, ci sono ancora tante partite e c'è da aspettarsi miglioramenti della squadra. Quindi, non credo che siano mesi inutili". 

Si rischia però di perdere un'altra stagione..."Ci vuole del tempo per costruire. Il Torino ha cambiato direttore sportivo e ha cambiato sistema di gioco dopo che il campo ha detto male alla prima scelta di Baroni. Il gruppo si sta completando in questi giorni, è giovane e nuovo. Credo che sia giusto avere fiducia nel lavoro dell'allenatore e dello staff". 

Per Baroni e il suo staff saranno mesi importanti per capire se si potrà ripartire da loro?"Sì, direi che saranno mesi importanti per capire cosa fare in estate. L'obiettivo in questo momento è quello di trovare continuità nei risultati. Il Torino ha alternato partite buone a partite con gravi black-out. Non dovrebbero più esserci crolli difficili da digerire da qui alla fine della stagione. Contro Roma e Napoli il livello è stato alto, in altre gare invece ha steccato malamente. Direi che nell'ultima parte della stagione bisognerà trovare continuità". 

Da chi si aspetta maggiori miglioramenti nell'ultima parte della stagione?"Quando mi fanno questa domanda rispondo sempre che mi aspetto un miglioramento da tutti, soprattutto in una squadra come quella del Torino in cui tutti hanno dimostrato di avere ampi margini di miglioramento. Mi aspetto tanto da tutti perché molti giocatori possono fare meglio. Spero che alcuni giocatori trovino la salute. Simeone è stato un po' bloccato dai problemi fisici, Zapata si sta riprendendo da un duro infortunio. Quando si fa parte del Torino è lecito attendersi sempre una crescita di ogni singolo giocatore". 

 

