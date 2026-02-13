Camolese a TN: “Per Baroni mesi importanti, io continuo ad aver fiducia in lui”

Si rischia però di perdere un'altra stagione..."Ci vuole del tempo per costruire. Il Torino ha cambiato direttore sportivo e ha cambiato sistema di gioco dopo che il campo ha detto male alla prima scelta di Baroni. Il gruppo si sta completando in questi giorni, è giovane e nuovo. Credo che sia giusto avere fiducia nel lavoro dell'allenatore e dello staff".

Per Baroni e il suo staff saranno mesi importanti per capire se si potrà ripartire da loro?"Sì, direi che saranno mesi importanti per capire cosa fare in estate. L'obiettivo in questo momento è quello di trovare continuità nei risultati. Il Torino ha alternato partite buone a partite con gravi black-out. Non dovrebbero più esserci crolli difficili da digerire da qui alla fine della stagione. Contro Roma e Napoli il livello è stato alto, in altre gare invece ha steccato malamente. Direi che nell'ultima parte della stagione bisognerà trovare continuità".

Da chi si aspetta maggiori miglioramenti nell'ultima parte della stagione?"Quando mi fanno questa domanda rispondo sempre che mi aspetto un miglioramento da tutti, soprattutto in una squadra come quella del Torino in cui tutti hanno dimostrato di avere ampi margini di miglioramento. Mi aspetto tanto da tutti perché molti giocatori possono fare meglio. Spero che alcuni giocatori trovino la salute. Simeone è stato un po' bloccato dai problemi fisici, Zapata si sta riprendendo da un duro infortunio. Quando si fa parte del Torino è lecito attendersi sempre una crescita di ogni singolo giocatore".