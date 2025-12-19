Camolese a TN: “Vagnati? Fare chiarezza era la cosa migliore. Su Petrachi…”

Dal Torino era lecito attendersi di più in questo inizio di stagione?"Sì, le prestazioni sono venute e sono scomparse, però ci sono state situazioni che non hanno agevolato il percorso. Ci sono state partite con diverse assenze, il calendario non è stato dei più agevoli, il tecnico era nuovo, molti interpreti sono nuovi. Dunque, ci sono una serie di aspetti che hanno portato il Torino a perdere qualche punto in più del previsto. C'è il margine per risalire la classifica. Simeone è un giocatore imprescindibile per questo Toro: la squadra con lui ha un'altra forza e permette all'allenatore di effettuare cambi di un certo livello. Tra mercato e recuperi di alcuni giocatori cardine il Torino potrà migliorare".