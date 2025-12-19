Giancarlo Camolese torna a parlare in esclusiva su Toro News. Torna sull'argomento caldo delle ultime due settimane in casa Torino: l'uscita di Davide Vagnati e l'ingresso di Gianluca Petrachi.
Camolese a TN: “Vagnati? Fare chiarezza era la cosa migliore. Su Petrachi…”
Buongiorno Giancarlo. Si aspettava il ribaltone verificatosi qualche giorno fa?"Quando non c'è più sintonia tra la parte dirigenziale e tecnica, rappresentata da Vagnati, e la parte tecnica di campo bisogna fare delle scelte. Il presidente ha preso la sua scelta e come tutte le scelte va rispettata".
Per Marco Baroni la conferma del presidente è un bell'attestato di stima? "Sicuramente sì. Il presidente condivide probabilmente la linea tecnica portata avanti da Baroni e dal suo staff. Poi, però, bisogna andare d'accordo, soprattutto nei momenti difficili perché queste situazioni si ripercuotono nello spogliatoio. Fare chiarezza è la cosa migliore, senza nulla togliere all'operato di Vagnati di questi anni".
Dal Torino era lecito attendersi di più in questo inizio di stagione?"Sì, le prestazioni sono venute e sono scomparse, però ci sono state situazioni che non hanno agevolato il percorso. Ci sono state partite con diverse assenze, il calendario non è stato dei più agevoli, il tecnico era nuovo, molti interpreti sono nuovi. Dunque, ci sono una serie di aspetti che hanno portato il Torino a perdere qualche punto in più del previsto. C'è il margine per risalire la classifica. Simeone è un giocatore imprescindibile per questo Toro: la squadra con lui ha un'altra forza e permette all'allenatore di effettuare cambi di un certo livello. Tra mercato e recuperi di alcuni giocatori cardine il Torino potrà migliorare".
Come legge la richiamata di Gianluca Petrachi? "Petrachi conosce bene l'ambiente e vuole tornare a lavorare, vuole costruire una squadra più competitiva dell'attuale. Questa scelta è dovuta al fatto che siamo a metà anno ed è più facile inserire un direttore che già conosce l'ambiente e alcuni giocatori. Petrachi conosce già la strada".
