Caselli, Ghione e Willie Peyote a TN: “Vi raccontiamo il nostro Derby della Mole”

Il Derby della Mole visto e vissuto dai tifosi vip del Torino. Emozioni, ricordi, previsioni di tre personaggi pubblici che identificano lo spirito granata di tre differenti generazioni: Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia, Willie Peyote, cantante, e l’ex procuratore Gian Carlo Caselli, colonna portante del nostro paese. A ognuno di loro sono stati posti tre semplici quesiti, in esclusiva da Toro News, per avvicinarsi in modo diverso alla stracittadina di venerdì sera.