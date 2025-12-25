Chiambretti a TN: “Baroni, meno english style. Vagnati? Sulla comunicazione…”

Si aspettava l'avvicendamento tra Vagnati e Petrachi?"No, sono sincero. Si tratta di una mossa utile e strategica per muovere ambiente, spogliatoio e società. L'arrivo di Petrachi, non significherà nulla, ha portato in dote due vittorie. La simpatia nei confronti di Vagnati non era mai stata così esagerata, non è mai stato un grande comunicatore. Non ha mai trasmesso ottimismo e determinazione sulle sue azioni. Sia nel bene sia nel male non si è mai espresso. Petrachi è un uomo più deciso e in alcuni casi più decisivio. Spero possa essere di buon auspicio per una seconda parte di stagione migliore. I tifosi lo meritano, lo testimonia la fotografia di Reggio Emilia: 1.600 granata nel settore ospiti in un momento non particolarmente esaltante".

Secondo lei la cacciata di Vagnati è stato un indiretto atto di fiducia nei confronti di Baroni?"Sì, può esserlo ma Petrachi ha esordito dicendo che si aspetta di più da Baroni, dunque se fossi nel mister mi preoccuperei. Baroni è un professionista serio, gli consiglierei un po' più di ferocia in panchina, anziché quel modo di fare fin troppo english style. Al Torino serve in primo luogo grinta, poi servono naturalmente talento e capacità. Baroni è stato riconfermato, la frase di Petrachi deve risultare uno stimolo e poi saranno i risultati a parlare".

Quali sono i giocatori che l'hanno maggiormente sorpresa?"Avevo dato per spacciato Pedersen e invece mi sembra un giocatore di assoluto affidamento. E poi c'è Paleari: prima era un jolly dello spogliatoio, una sorta di mascotte, adesso è il portiere titolare. Vlasic ha confermato di essere giocatore importante e anzi sta ulteriormente migliorando".

Secondo lei chi andrà via?"Sì, mi aspetto delle cessioni. Non faccio nomi. Alcuni erano già sorprendenti che fossero arrivati negli ultimi mesi".

Qual è il suo augurio di Natale per il popolo granata?"Parto da uno striscione che da molti anni capeggia in curva Maratona e recita: solo per la maglia. Il mio augurio è che la maglia venga sempre onorata indipendemente dai risultati. Spero che saremo sempre tanti a sostenerla con la nostra proverbiale passione".