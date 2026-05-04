Claudio Sala a TN: "Il Grande Torino ha dato tanto alla Nazionale e all'Italia" VIDEO

In esclusiva a Toro News Claudio Sala, ex giocatore del Torino tra il 1969 e il 1980, con cui ha vinto lo storico Scudetto del 1976 e la Coppa Italia nel 1971, ha voluto ricordare il Grande Torino proprio nel giorno della memoria della Tragedia di Superga, proprio poco dopo la cerimonia nei pressi del Monumentale tenuta da Don Carrega.

Cosa significa essere qui per il 77esimo anniversario della Tragedia di Superga? "Vuole dire parecchie cose. Il Grande Torino è una squadra che ha vinto 5 scudetti consecutivi, che ha dato 10 giocatori alla Nazionale, tranne forse il portiere che era infortunato. È una squadra che ha dato tanto al calcio italiano e all'Italia".

Quest'anno cade la ricorrenza per il cinquantenario dello Scudetto che avete vinto nel '76. "Non sappiamo se essere contenti per aver vinto quello Scudetto oppure scontenti per aver vinto in 50 anni un solo Scudetto. Ci abbiamo provato in altre occasioni senza mai centrare l'obiettivo del doppio Scudetto".

Siete stati una squadra leggendaria, qual è l'insegnamento che avete dato? "Era una squadra con molto tecnica, a cui associava la voglia di vincere, il carattere, la determinazione. Quello è ciò che abbiamo cercato di dimostrare".