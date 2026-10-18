Chi è forte di una vittoria, come il Torino, e vuole dare seguito a questa per migliorare la propria posizione in classifica. Chi, dall'altra parte, vuole dare quella svolta dopo il cambio di allenatore, da Cuesta a Gilardino, con la voglia di rivalsa dopo la sconfitta contro l'Inter. Ancora nel posticipo del lunedì, a chiudere la settima giornata di Serie A, Parma-Torino. A partire dalle 20:45 di lunedì 19 ottobre al via la gara tra Parma e Torino allo stadio Ennio Tardini. Come arrivano i crociati alla settima giornata di Serie A? Scopriamo la situazione del Parma, punti di forza e di debolezza grazie al collega che segue sempre da vicino la squadra emiliana. Si tratta di Guglielmo Trupo, giornalista che segue il Parma per varie testate come Parma Today e il Corriere dello Sport, che noi ringraziamo per essersi concesso ai nostri microfoni e per averci presentato il prossimo avversario del Toro.

Buongiorno Guglielmo, come arriva il Parma alla gara contro il Torino? "Arriva dopo una sconfitta contro l'Inter, con la voglia di cancellare questo periodo, di ripartire, consapevole delle difficoltà che sta attraversando e che potrà attraversare anche contro una squadra organizzata come il Torino"

L'esonero di Cuesta è arrivato a sorpresa? "Qualche problema c'era, ma si è arrivati a questo epilogo dopo una vittoria e una settimana complicata, che ha avuto il culmine tra giovedì e venerdì. Credo che il Parma avesse calcolato tutto: c'era anche il tempo per reagire con le due settimane di sosta. In ogni caso ha cambiato ed è arrivato Gilardino, che è partito con una sconfitta ma ha ancora tempo per rifarsi".

Come è stato accolto Gilardino dall'ambiente? "L'ambiente è carico, adesso ha metabolizzato l'addio a Cuesta e quindi è un ambiente carico e che ha voglia di rivincita. Sicuramente quella con il Torino rappresenta una buona occasione, sebbene sia una gara delicata. Credo che intorno a Gilardino ci sia tanta aspettativa proprio per questa voglia di rivalsa, per vedere un gioco diverso. Ma è stato accolto in maniera straordinaria, un po' per i suoi trascorsi e un po' perché è visto come quello che può portate freschezza senza anche stravolgere quello che si è costruito. Ha avuto un buon impatto nella tifoseria, meno nei risultati ma ha tanto tempo per rifarsi".

Ci sono infortuni importanti? "Per adesso non c'è sentore di nuovi infortuni. Nicolussi Caviglia sarà fuori, Almqvist anche, è in fase di ripresa ma ha bisogno di un po' di tempo. E poi Lautaro Valenti è fuori rosa".

Il punto di forza e il punto di debolezza del Parma. "Il punto di debolezza è sicuramente l'attacco: è una squadra che fatica a segnare, ha fatto solo 4 gol finora. Nessuno ha fatto peggio in Italia. Il punto di forza è la voglia, la freschezza di Romero, la voglia di El Bilal Touré. Poi si gioca contro una squadra forte, quindi è tutto da vedere".