Presso il cimitero Monumentale si è svolta la benedizione dei sepolcri in memoria dei caduti del Grande Torino e tra i presenti figura anche Leonardo D'Alessandro. Ai nostri microfoni il presidente del Circolo Soci Torino FC 1906 ha potuto fornire un commento e un ricordo su quello che significa questa giornata colma di significati ed emozioni per tutto il popolo granata.

Queste le parole di D'Alessandro: "Ogni anno per me è un'emozione ricordare i caduti di Superga e soprattutto è una soddisfazione personale perché quando ero piccolo portavo una rosa per ricordare il capitano e i nostri campioni e speravo di poter organizzare da grande una bella cerimonia con tutte le autorità per ricordare e fare onore a una squadra che non solo vinceva in campo ma era un esempio per un Paese che usciva da anni di guerra ed era distrutto. Valori? Si certo si tramandano, mio nonno era tifoso del Torino, mio padre era tifoso del Torino e anche io lo sono. Mio padre era azionista del Torino e anche io lo ero fin quando non c'è stato il fallimento. Collaborazione col Comune per preservare i luoghi del Grande Torino? Per me è stata una grande soddisfazione che per la terza volta ci abbiano rinnovato il patto di collaborazione. Vuol dire che abbiamo lavorato bene in questi anni e in Comune sono soddisfatti del nostro lavoro, in particolare l'assessore Chiara Foglietta. Per noi è motivo d'orgoglio".