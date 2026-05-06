In esclusiva su Toro News Davide Murru racconta le sue emozioni dopo il 4 maggio. I Sensounico sono stati protagonisti a Superga e hanno delicatamente reso omaggio alla memoria degli Invincibili con una toccante esecuzione di "Quel giorno di pioggia".

Buongiorno Davide. Com'è stato il vostro 4 maggio? "Esserci stati è stato sicuramente bello. Abbiamo suonato fuori prima della cerimonia e poi in chiesa in un momento alquanto solenne, quindi è stata un'esperienza diversa rispetto allo stadio. Devo dire che essendo già dentro la chiesa quando è arrivata la squadra non ho percepito la contestazione, l'ho letta soltanto in serata e in mattinata. Il periodo storico è molto diverso rispetto al passato. I tifosi esprimono quello che è il momento di delusione".

Che sensazioni vi ha regalato la performance dentro la basilica? "Ho accompagnato Luca, il cantante, dentro la basilica e devo dire che senti un'energia particolare. Il momento è solenne, il silenzio è assordante, poi partono le prime note e ti emozioni. Luca ha sentito il peso di ciò che canta. Abbiamo scritto questa canzone per il popolo granata in onore degli Invincibili e averla eseguita a Superga nella casa degli Invincibili fa un certo effetto. Tra i banchi della chiesa c'erano anche parenti del Grande Torino, il che ha reso ancor più emozionante l'esecuzione".

Il derby dell'ultima giornata può salvare la stagione del Torino? "Tutti attendiamo il derby, non siamo molto abituati a vincerli. Non so se salveremmo la stagione con la vittoria nel derby, però ci congederemmo con un sorriso. Il derby dovrebbe sempre essere giocato al massimo per essere vinto, quindi direi che non salva una stagione. Un successo sarebbe soltanto un ricordo positivo, nulla di più. Sappiamo benissimo com'è andata la stagione, tutti si aspettano dal derby quel qualcosa in più che è mancato".