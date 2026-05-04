In esclusiva a Toro News, Don Gianluca Carrega ha espresso le sue emozioni nel celebrare per la prima volta la cerimonia al Monumentale per ricordare la Tragedia di Superga. Carrega ha sostituito, quest'anno, lo storico Don Robella che ha subito un incidente a novembre 2025.

"È un'emozione bella, anche perché il clima è stato di partecipazione. Si sentiva che la gente era molto compresa in quello che stava facendo, una cosa che non sempre si sperimenta persino nelle nostre chiese".

Che cosa rappresenta il Grande Torino a 77 anni da quella sciagura? "È un punto di riferimento per noi tifosi perché da qui ripartiamo sempre per trovare quelle emozioni, quelle energie e quei valori che ci caratterizzano come squadra".

Quali valori può dare il ricordo del Grande Torino anche al Toro del presente? "È molto bello quello che ci ha ricordato Susanna Egri: il fatto stesso che si meritassero la stima anche dei tifosi avversari la dice lunga su una squadra che ha saputo veramente innamorare del calcio e del bel calcio. La speranza è che anche la nostra squadra possa tornare ad avere un bel calcio che innamora tutti"