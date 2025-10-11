tor interviste Edoardo Artistico a TN: “In casa il Toro si può permettere le due punte”

Esclusiva

Edoardo Artistico a TN: “In casa il Toro si può permettere le due punte”

Edoardo Artistico a TN: “In casa il Toro si può permettere le due punte” - immagine 1
Edoardo Artistico è rimasto nei cuori dei tifosi del Torino. Ha vestito la maglia granata dal 1998 al 2001 collezionando 52 partite e 17 gol e vincendo un campionato di Serie B nel 2000/2001. Oggi 56enne, Artistico torna a parlare in esclusiva su...
Andrea Calderoni
Andrea Calderoni Caporedattore centrale 

Edoardo Artistico è rimasto nei cuori dei tifosi del Torino. Ha vestito la maglia granata dal 1998 al 2001 collezionando 52 partite e 17 gol e vincendo un campionato di Serie B nel 2000/2001. Oggi 56enne, Artistico torna a parlare in esclusiva su TN.

Buongiorno Edoardo. Come vede questo Torino?"Il rendimento è altalenante come è un po' accaduto negli ultimi anni, nulla di nuovo. Secondo me, a livello di prestazioni non ha fatto così male. All'Olimpico ha regalato due punti: ci sono state tante ingenuità in pochi secondi, in primo luogo non si mette la palla in fallo laterale, in secondo luogo non ci concede calcio di rigore. Sono stati due punti proprio buttati via". 

LEGGI ANCHE

Baroni ha già rischiato la panchina. Lei lo conosce bene: si aspettava un avvio diverso del tecnico?"Sì, conosco bene Marco, è stato mio compagno di squadra molti anni fa all'Ancona. Ragazzo serio con la mentalità da allenatore già all'epoca. Si tratta di un allenatore emergente nonostante i tanti anni nel calcio. Negli ultimi campionati ha ottenuto grandi cose. La scelta estiva del Torino è stata giusta". 

Questo Toro può supportare e sopportare due punte in campo?"Credo che quando giochi in casa te le puoi permettere. Adams e Simeone lavorano bene per la squadra. Simeone si abbassa anche tanto sulla trequarti a prendere palla, è uno che collabora parecchio. Adams forse un po' meno, però mi sembra abbastanza completo. Poi è chiaro che se rientrerà a pieno regime Zapata bisognerà prendere delle scelte. Avere tre punte di un certo peso non può che essere un vantaggio perché stimolerà tutti a dare il massimo sulla settimana". 

Dal mercato estivo il Torino come è uscito?"Qualcosa in più si può sempre fare, soprattutto in una piazza come il Torino. Sono stati persi due pezzi da novanta come Milinkovic-Savic e Ricci. Simeone non è certo un brutto rincalzo, anzi. Anche gli altri si sono inseriti abbastanza bene. Asslani è giovane ma ha già una certa esperienza. Dal mercato il Torino non ha guadagnato e non ha perso, è chiaro che da una squadra come il Torino mi aspetto sempre qualcosa in più". 

La contestazione al presidente può incidere sulla squadra o da giocatore si pensa solo al campo?"Avrei ragionato solo al campo. Non fa piacere avere una contestazione in corso, però durante la settimana ti concentri molto solo sul lavoro sul campo e ti isoli dal resto. Quindi, la contestazione al presidente può incidere ma fino a un certo punto". 

Leggi anche
Cairo: “Toro, rifarei tutto. Non ci sono offerte per vendere”
Franceschini a TN: “Dellavalle oggi farebbe comodo al Toro di Baroni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA