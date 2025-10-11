Edoardo Artistico a TN: “In casa il Toro si può permettere le due punte”

Baroni ha già rischiato la panchina. Lei lo conosce bene: si aspettava un avvio diverso del tecnico? "Sì, conosco bene Marco, è stato mio compagno di squadra molti anni fa all'Ancona. Ragazzo serio con la mentalità da allenatore già all'epoca. Si tratta di un allenatore emergente nonostante i tanti anni nel calcio. Negli ultimi campionati ha ottenuto grandi cose. La scelta estiva del Torino è stata giusta".

Questo Toro può supportare e sopportare due punte in campo? "Credo che quando giochi in casa te le puoi permettere. Adams e Simeone lavorano bene per la squadra. Simeone si abbassa anche tanto sulla trequarti a prendere palla, è uno che collabora parecchio. Adams forse un po' meno, però mi sembra abbastanza completo. Poi è chiaro che se rientrerà a pieno regime Zapata bisognerà prendere delle scelte. Avere tre punte di un certo peso non può che essere un vantaggio perché stimolerà tutti a dare il massimo sulla settimana".

Dal mercato estivo il Torino come è uscito?"Qualcosa in più si può sempre fare, soprattutto in una piazza come il Torino. Sono stati persi due pezzi da novanta come Milinkovic-Savic e Ricci. Simeone non è certo un brutto rincalzo, anzi. Anche gli altri si sono inseriti abbastanza bene. Asslani è giovane ma ha già una certa esperienza. Dal mercato il Torino non ha guadagnato e non ha perso, è chiaro che da una squadra come il Torino mi aspetto sempre qualcosa in più".