Enrile (QuiComo): “Vojvoda? La sua esperienza si sta rivelando preziosa”

Scopriamo tutti i segreti del Como, prossimo avversario del Torino, grazie a chi lo segue sempre da vicino

Federico De Milano Redattore 10 aprile 2025 (modifica il 10 aprile 2025 | 17:41)

Dopo un pareggio casalingo e deludente contro il Verona, per il Torino è tempo di pensare già alla prossima partita che metterà i granata di fronte ad un avversario molto scomodo come il Como. La formazione lariana ha messo spesso in difficoltà tutte le squadre di Serie A, anche le migliori. Per questo motivo non sarà una trasferta semplice e noi vogliamo scoprire tutti i segreti sul prossimo avversario dei granata grazie a chi li conosce molto bene. Si tratta di Niccolò Enrile - che noi ringraziamo per averci introdotti a questa partita dalla prospettiva comasca -, sempre al seguito della squadra di Fabregas per conto di QuiComo.

Buongiorno Niccolò, in che condizioni fisiche e di umore arriva il Como alla partita di domenica?"Il Como arriva all'appuntamento con il Torino sulle ali dell'entusiasmo. La vittoria sul Monza ha dato ulteriore fiducia al gruppo. L'umore è alto, l’ambiente è carico, e la squadra sa che ormai la permanenza nella massima Serie è ad un passo".

Rispetto al match dell’andata, il Como è una squadra cambiata tanto dal mercato, vero? Cosa incontrerà di diverso il Torino?"Rispetto alla gara d’andata, il Como è profondamente cambiato. Il mercato invernale ha portato freschezza e qualità a una rosa già interessante: ora la squadra è più giovane, dinamica e strutturata. I ragazzi di Fabregas soffrono meno la pressione e sembrano più consapevoli, più uniti. Restano però alcune amnesie difensive e cali di concentrazione che il Torino potrebbe provare a sfruttare".

Come stanno andando i primi mesi sotto la guida di Fabregas per un ex granata come Vojvoda?"Vojvoda ha iniziato la sua esperienza comasca con qualche problema fisico che lo ha tenuto ai box nelle prime settimane. Ora, però, sta trovando continuità e minutaggio. La sua esperienza si sta rivelando preziosa in un gruppo molto giovane, e proprio la scorsa settimana è arrivata anche la sua prima rete in maglia Como: un segnale importante per un giocatore che vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo finale di stagione".

Nel recente periodo il Como ha palesato qualche difficoltà? Cosa dovrebbe fare il Torino per vincere?"Il Como ha mostrato, a tratti, alcune fragilità soprattutto nelle fasi iniziali delle partite. Spesso la squadra entra in campo con un ritmo più basso, per poi crescere alla distanza. Il Torino dovrà approfittarne partendo forte, mettendo pressione fin dai primi minuti. Fondamentale sarà anche non lasciare campo aperto, perché in contropiede il Como è micidiale. La squadra di Fabregas ha qualità e gamba, ma non è ancora impeccabile nella fase difensiva".

Chi sono invece i giocatori apparsi più in forma nelle ultime partite e quindi chi potrebbe mettere più in difficoltà i granata domenica?"In questo momento, Diao, Ikoné e Caqueret sono tra i più brillanti. Diao è in fiducia, imprevedibile e pericoloso nell’uno contro uno. Ikoné garantisce strappi e qualità negli ultimi metri, mentre Caqueret è il metronomo che detta tempi e intensità. La loro rapidità e la capacità di ribaltare l’azione in pochi secondi potrebbero mettere seriamente in difficoltà la retroguardia granata".