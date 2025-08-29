Toro News
Ferrante a TN: “Baroni è un cazzuto, troverà il bandolo della matassa”

In esclusiva su Toro News le parole dell'ex bomber granata che analizza il complicato inizio di stagione dei granata
Andrea Calderoni
Andrea Calderoni Caporedattore centrale 

In esclusiva torna a parlare di Torino su Toro News Marco Ferrante, uno dei cardini del nuovo secolo granata. Il momento è molto delicato dopo il clamoroso tonfo di Milano contro l'Inter. Ferrante prova ad analizzarlo il più lucidamente possibile e senza fare eccessivi drammi.

Buongiorno Marco. Come si può descrivere a distanza di qualche giorno dal tonfo di San Siro lo stato d'animo di chi ama il Toro?"Vergogna, imbarazzo. Sono le prime parole che mi vengono in mente e quelle che meglio si addicono a quanto assistito. Non è funzionato nulla. Sterili in zona offensiva, disastrosi in fase difensiva. Ho visto un Toro assente, a dir poco imbarazzante. I gol sono stati regalati in modo assurdo". 

Sinceramente prima del match era ottimista sull'esito del debutto granata in campionato?"Ottimista no perché sulla carta partivi quasi battuto: l'Inter è una delle squadre più strutturate del campionato. Però, una debacle di questo tipo non me la sarei mai aspettata. Baroni è un cazzuto e, secondo me, è molto bravo. Non riesco a capire cosa possa essere successo per far sì di sbagliare tutto nell'esordio in campionato".

Anche Baroni è apparso in confusione in questo inizio di stagione..."Secondo me, troverà il bandolo della matassa perché conosce i propri punti di forza e sa i propri limiti. Una partita non fa testo, un detto dice 'calcio d'agosto non ti conosco'. Ovviamente, non si doveva sfigurare e invece si è sfigurato alla grande. Il 5 a 0 è pesante da digerire e non è facile reagire. Ora si vedono gli uomini. Contro la Fiorentina dovrai dimostrare che lunedì scorso è stato un incidente di percorso e non un qualcosa di più preoccupante. Il calcio è bello perché ti dà sempre l'opportunità di rifarti". 

La difesa ha fatto acqua da tutte le parti a San Siro: servono rinforzi dal mercato?"I giocatori ci sono e non sono male, anche in passato hanno detto la loro. Qualcosina si dovrà fare, è banale dirlo, lo potrebbe dire anche un bambino dopo quanto visto nel precampionato e nelle prime uscite ufficiali. Però, il livello della difesa del Torino non può essere quello visto contro l'Inter, anzi ne sono sicuro conoscendo gli interpreti che la compongono. Giusto farne un problema, non un dramma. Baroni ha tanto da lavorare sull'asse difensivo ma il materiale c'è". 

E davanti?"Serve praticità. Bisogna attendere il miglior Zapata. Non so se potranno giocare Zapata, Simeone e Adams tutti insieme. Zapata è una prima punta, Simeone e Adams possono stare un po' più dietro o un po' più esterni. Vederli tutti insieme può essere un discorso più casalingo che di trasferta perché scoprirti tanto non è sempre produttivo". 

 

