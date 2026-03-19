Ferrante a TN: “Non esiste presidente che vuole il male alla sua squadra”

Perché il Torino si è cacciato in questa situazione imbarazzante?"Non vorrei fare l'elenco delle cause, adesso è il momento di guardare il bicchiere mezzo pieno e di porre le basi per l'anno venturo. Quando la stagione parte, hai sempre ambizioni, poi le cose possono incepparsi. Non credo che la società voglia sempre fare campionati come gli ultimi. La speranza è che si sbaglino meno acquisti".

Si aspetta grandi cose da Gianluca Petrachi in estate?"Entrare in corsa non è mai vantaggioso. Nel suo passato granata ha fatto grandi cose, con numerose plusvalenze. A Roma ha steccato in una piazza prestigiosa e molto complessa da gestire. Sono convinto che la prossima estate potrà fare un certo tipo di mercato. Parte con i fucili puntati, ma è uno capace. Ha ricucito il rapporto con Cairo, un rapporto che si era bloccato per varie vicissitudini".

La contestazione a Cairo ha superato il limite consentito?"Sono cose oggettivamente gravi che esulano dal calcio giocato. Bisogna fare retromarcia su certe frasi. A tutto c'è un limite. Io non credo che abbiano scritto quelle frasi i veri tifosi del Toro. Massima solidarietà per chi ha ricevuto certe scritte che non sono nemmeno da commentare".

Però, la contestazione appare lecita per quanto è avvenuto in questi vent'anni..."La contestazione ci sta, sempre nei limiti della civiltà, quella che ha sempre contraddistinto i tifosi del Torino. Ho girato tante piazze nella mia carriera ma non c'è nulla come il Toro. Il malcontento c'è, è lecito che ci sia perché da tanti anni mancano obiettivi. Il Torino spera di potersi giocare qualcosa, come magari hanno fatto Udinese, Fiorentina, Atalanta, Bologna. Il Torino non è una provinciale, ha una storia diversa. Per raggiungere nuovi obiettivi servono basi solide. Su una cosa sono però certo: non esiste presidente che vuole il male della sua squadra, non esiste. Gli errori avvengono e si susseguono ma non si vuole il male della squadra".