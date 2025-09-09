Foschi a TN: “Vado controcorrente, questo Toro è più forte dello scorso anno”

Toro News
In esclusiva le parole dell'ex direttore sportivo granata sul mercato estivo condotto dal Torino del presidente Urbano Cairo
Andrea Calderoni
Torna a parlare in esclusiva su Toro News Rino Foschi, uno dei veterani di lungo corso del calcio nostrano. Direttore sportivo dai grandi trascorsi, nel Torino di Urbano Cairo non ha lasciato un segno indelebile. Ai colori granata resta però molto affezionato e segue sempre attentamente le vicissitudini del Torino, a maggior ragione negli ultimi due anni perché si sono avvicendati sulla panchina due suoi ex ragazzi ai tempi dell'Hellas Verona: Paolo Vanoli e Marco Baroni.

Buongiorno Rino. Un giudizio sul mercato estivo del Torino."Direi bilancio positivo. I tifosi hanno ragione a voler sempre qualcosa in più, però il Torino è migliorato parecchio. La società granata ha una situazione finanziaria che in Italia è difficile da rintracciare. Seguo con affetto il Torino e devo dire che sono contento che sia in mano a una proprietà italiana, con un presidente italiano e con un bilancio da far invidia a tante altre realtà nostrane. Io so che il tifoso vuole i risultati, ma fidatevi che nel calcio moderno non si possono sottovalutare gli altri aspetti sopra menzionati. Il Torino merita per il suo passato altri posti in classifica ma non è facile. Altri club hanno fatto passi che non potevano permettersi e si è visto che fine hanno avuto. Dirò di più: secondo me, questa seduta di mercato il presidente Cairo ha voluto fare anche qualcosa in più rispetto al passato. Tuttavia, per come lo conosco, so perfettamente che non vuole rovinare la sua società, non vuole metterla in difficoltà". 

Conosce bene Baroni: cosa ne pensa?"Una persona davvero seria e preparata. Si è costruito una bella carriera, partendo dal basso. Era un bravissimo giocatore, oggi è un bravissimo tecnico. Ci vuole anche un po' di fortuna nel calcio. Inoltre, tutte le squadre quando affrontano il Toro tirano fuori qualcosa in più". 

Secondo lei, il Torino 2025/2026 è più forte e completo del Torino 2024/2025?"Vado controcorrente e senza girarci troppo attorno dico che per me il Torino di quest'anno è più forte di quello dello scorso campionato. Ero molto legato anche a Paolo Vanoli, però secondo me la rosa a disposizione di Marco Baroni è migliore. Sono molto ottimista per la stagione granata. Il tifoso del Torino deve un po' dimenticare il passato e deve pensare alle difficoltà che il calcio moderno mette di fronte. Si possono fare tante cose in più ma la cosa più importante è avere una proprietà sana e il Torino ce l'ha". 

