Foschi a TN: “Vado controcorrente, questo Toro è più forte dello scorso anno”

Torna a parlare in esclusiva su Toro News Rino Foschi , uno dei veterani di lungo corso del calcio nostrano. Direttore sportivo dai grandi trascorsi, nel Torino di Urbano Cairo non ha lasciato un segno indelebile. Ai colori granata resta però molto affezionato e segue sempre attentamente le vicissitudini del Torino, a maggior ragione negli ultimi due anni perché si sono avvicendati sulla panchina due suoi ex ragazzi ai tempi dell'Hellas Verona: Paolo Vanoli e Marco Baroni.

Buongiorno Rino. Un giudizio sul mercato estivo del Torino."Direi bilancio positivo. I tifosi hanno ragione a voler sempre qualcosa in più, però il Torino è migliorato parecchio. La società granata ha una situazione finanziaria che in Italia è difficile da rintracciare. Seguo con affetto il Torino e devo dire che sono contento che sia in mano a una proprietà italiana, con un presidente italiano e con un bilancio da far invidia a tante altre realtà nostrane. Io so che il tifoso vuole i risultati, ma fidatevi che nel calcio moderno non si possono sottovalutare gli altri aspetti sopra menzionati. Il Torino merita per il suo passato altri posti in classifica ma non è facile. Altri club hanno fatto passi che non potevano permettersi e si è visto che fine hanno avuto. Dirò di più: secondo me, questa seduta di mercato il presidente Cairo ha voluto fare anche qualcosa in più rispetto al passato. Tuttavia, per come lo conosco, so perfettamente che non vuole rovinare la sua società, non vuole metterla in difficoltà".