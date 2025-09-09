Foschi a TN: “Vado controcorrente, questo Toro è più forte dello scorso anno”

Conosce bene Baroni: cosa ne pensa?"Una persona davvero seria e preparata. Si è costruito una bella carriera, partendo dal basso. Era un bravissimo giocatore, oggi è un bravissimo tecnico. Ci vuole anche un po' di fortuna nel calcio. Inoltre, tutte le squadre quando affrontano il Toro tirano fuori qualcosa in più".
Secondo lei, il Torino 2025/2026 è più forte e completo del Torino 2024/2025?"Vado controcorrente e senza girarci troppo attorno dico che per me il Torino di quest'anno è più forte di quello dello scorso campionato. Ero molto legato anche a Paolo Vanoli, però secondo me la rosa a disposizione di Marco Baroni è migliore. Sono molto ottimista per la stagione granata. Il tifoso del Torino deve un po' dimenticare il passato e deve pensare alle difficoltà che il calcio moderno mette di fronte. Si possono fare tante cose in più ma la cosa più importante è avere una proprietà sana e il Torino ce l'ha".
