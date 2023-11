Gianluca Sansone a TN: “Toro deludente? La classifica rispecchia il valore”

Le parole in esclusiva dell'ex uomo di fantasia del Torino, che ha avuto dei trascorsi anche con il Sassuolo ed è quindi un doppio ex

Gianluca Sansone va controcorrente e in esclusiva su Toro News dice: "La classifica del Torino rispecchia il valore della rosa, né più né meno". L'ex uomo di fantasia del Torino parla del momento granata e non si dice sorpreso dell'andamento altalenante della squadra allenata da Ivan Juric. Sansone in carriera ha vestito la maglia granata 15 volte, siglando un gol, nella prima metà della stagione 2012/2013, prima di passare alla Sampdoria. Era inserito nel primo Torino in Serie A di Gian Piero Ventura e fu prelevato nell'estate 2012 proprio dal Sassuolo, dopo che in Serie B nell'annata precedente aveva segnato la bellezza di 20 reti.

Buongiorno Gianluca. Dunque, non si aspettava di più da questo Toro nei primi tre mesi stagionali?"Non mi sembra che il Torino stia facendo un campionato non in linea con le qualità della rosa. Servirebbe qualche gol in più e questo farebbe cambiare le prospettive. Però, non mi attendevo molto di più dal Torino in questa stagione, nemmeno dopo gli acquisti estivi".

In molti invece sostenevano che dopo la campagna acquisti estiva ed essendo al terzo anno dell'era Juric era lecito attendersi un Torino più in alto in classifica e con maggiore ambizione."Conosciamo tutti le squadre di Gasperini e Juric è suo figlio dal punto di vista calcistico. Il modo di giocare di Gasperini presuppone un rendimento al 100% di tutti gli elementi, altrimenti il risultato non viene raggiunto. Basta un interprete sottotono e l'intero collettivo, complice il gioco aggressivo richiesto, va in difficoltà. Dunque, non farei troppi paragoni con le prime due stagioni di Juric. Le tre rose sono differenti e differenti sono gli adattamenti dei giocatori alle volontà di gioco di Juric. Quello che si è visto il primo anno o il secondo anno non sarà più visibile quest'anno perché i giocatori sono cambiati e quindi le cose sono cambiate. Ciò accade quando i principi di gioco sono molto corali, i paragoni non possono reggere".

Come reputa il cambio di modulo attuato da Juric nelle ultime uscite?"Secondo me, un allenatore deve sempre avere un piano B. In questo caso Juric si è trovato a giocare con un modulo che non ritiene ideale ma che reputa più idoneo al materiale umano che ha a disposizione. Del resto, Juric ha deciso di passare al 3-5-2 quando ha iniziato a sentire che da più parti si spingeva per un passaggio alle due punte e a un centrocampo più nutrito. Ovviamente, dovrà adeguare le sue idee di gioco al nuovo modulo".

Le è successo nel corso delle sue stagioni da calciatore di dover cambiare modulo in corsa con un allenatore perché le cose non stavano andando nel miglior modo possibile? "Mi è successo spesso da giocatore. Quando giocavo in Serie A e in Serie B scoppiò la moda delle difese a tre. Da esterno mi ritrovai a giocare da seconda punta e quindi fui costretto a adattarmi. Ritengo che sia un'ammissione di intelligenza calcistica adeguare le idee di gioco che ogni allenatore ha ai giocatori che si hanno in gruppo in una determinata stagione. Dal mio punto di vista, ho sempre apprezzato tecnici in grado di comprendere le esigenze della squadra, mettendo da parte le proprie ferree convinzioni".

Cosa si aspetta dai campionati di Torino e Sassuolo, sue ex squadre?"I contesti di Torino e Sassuolo sono completamente differenti. Il Sassuolo è partito malissimo a causa soprattutto della questione Berardi. Quando è rientrato Domenico, le cose sono cambiate perché è un giocatore troppo importante. Giocare al Sassuolo è più facile che giocare al Torino. La piazza granata è molto più esigente, mentre in Emilia anche i più giovani si possono esprimere al meglio. Il Sassuolo ha preso tanti giocatori semi-sconosciuti e poi li ha rivenduti a cifre considerevoli".

