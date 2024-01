Gravina (SecoloXIX): “Il Genoa si esalta in casa, Toro può far male col fisico”

Il Torino fa visita al Genoa, conosciamo meglio i rossoblù grazie all'introduzione di chi segue sempre da vicino la squadra di Gilardino

Federico De Milano Redattore

Dopo il galvanizzante successo per 3-0 in casa contro il Napoli, ad attendere il Torino ora c'è l'insidiosa trasferta di Genova. Sarà la prima partita valida per il girone di ritorno ma per i granata ci sarà da fare i conti con un campo sul quale in ben pochi sono riusciti a vincere. Per conoscere lo stato di forma e tutti i segreti dei ragazzi di Gilardino abbiamo posto alcune domande a chi è sempre ben informato sul mondo rossoblù. Si tratta di Carlo Gravina, giornalista che segue sempre da vicino le vicissitudini del Genoa per Il Secolo XIX e che ringraziamo per essersi concesso in esclusiva ai nostri microfoni.

In che stato di salute e di morale arriva il Genoa a questa partita? Chi saranno i giocatori indisponibili?"Dal punto di vista dell’umore, il Genoa arriva al match in maniera positiva. È reduce da alcune partite importanti, ha pareggiato a Bologna rischiando di vincere e ha fatto risultato in casa con Inter e Juventus. Ci sono stati diversi assenti per influenza la settimana scorsa tra cui Strootman, Bani e De Winter ma ora è tutto risolto. L’unico che sicuramente non sarà della gara è Thorsby per un problema al polpaccio che non ha ancora smaltito. C’è anche un’altra incognita che è relativa alla cessione di Dragusin, contro il Torino sarà la prima partita senza di lui".

Dall’arrivo di Alberto Gilardino sulla panchina nella passata stagione, il Genoa pare aver intrapreso un percorso ricco di soddisfazioni, quali sono i meriti di questo giovane allenatore?"Di fatto questa con il Genoa per Gilardino è la prima esperienza da allenatore di un certo livello, dopo essere stato in Serie C e D. Ha preso il Genoa dopo un periodo particolare in cui era quinto in classifica in B quando c’era l’obiettivo di tornare direttamente in Serie A. C’è tanto di Gilardino in questo Genoa, lui è un allenatore pragmatico che cambia molto la squadra in base all’avversario, non è un integralista. È in grado di far giocare la squadra con moduli diversi sia dall’inizio che a gara in corso. Lui riesce a far rendere al meglio alcuni giocatori".

La partita d’andata è stata decisa nel finale da un gol di Radonjic, ai rossoblù è capitato spesso in questo campionato di perdere punti nei finale. È un limite della squadra?"Questo è il tallone d’Achille che la squadra non è ancora riuscita a correggere. Quella contro il Toro è stata la prima partita in cui ha perso punti nei finali, è successo poi anche contro il Lecce, il Napoli, il Bologna e il Milan. Negli ultimi 30 minuti ha perso 12 punti, ed è la squadra che ne ha persi di più in Serie A in questo tempo. Su questo i tanti infortuni possono aver inciso perché hanno ridotto le scelte".

In casa il Genoa sa dare filo da torcere a tutti e anche Inter e Juventus non hanno vinto al Ferraris. Come può il Torino cercare di far male a questa squadra? Quali sono i punti deboli?"Il Genoa difende molto bene e in casa sembra esaltarsi. A parte l’esordio che ha perso 1-4 contro la Fiorentina, ed è stata l’unica partita che ha davvero sbagliato, solo il Milan è riuscito a vincere al Ferraris nel finale con il gol contestato di Pulisic. Credo che sul piano fisico il Torino possa far male, Juric lo conosciamo bene a Genova. Nei duelli individuali, che sono uno degli elementi principali del suo gioco, e con la fisicità il Torino può essere più forte".

Quali sono i giocatori più in forma del Genoa in questo momento? Gudmundsson è chiaramente il trascinatore ma quali possono essere gli altri pericoli per il Toro in questo match?"Gudmundsson sta trascinando la squadra di Gilardino, ha già fatto otto gol in campionato e due in Coppa Italia. Oltre a lui c’è in crescita costante Messias dopo che ha superato l’infortunio e poi aggiungo l’incognita Retegui che dopo un grande avvio è stato frenato da problemi fisici e potrebbe avere grande voglia di riscattarsi".

