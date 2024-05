Guadagnoli (PianetaMilan): “Pobega? In caso di offerta adeguata può partire”

Per conoscere gli stimoli del Milan in questo finale di campionato e il relativo stato di forma, abbiamo fatto alcune domande a chi lo conosce molto bene

Il Torino si prepara alla sua ultima partita casalinga di questa stagione che sarà contro il Milan di Stefano Pioli. I granata sognano ancora un posto in Europa anche se non sarà affatto semplice e per farlo devono battere la formazione meneghina che è già certa di finire la Serie A in seconda posizione. Per conoscere tutti i segreti e lo stato di forma dei rossoneri abbiamo fatto alcune domande a chi li segue sempre da molto vicino. Si tratta di Emiliano Guadagnoli, giornalista di Pianeta Milan, che ringraziamo per averci introdotto a questa partita dalla prospettiva milanista.

Buongiorno Emiliano, in che stato di forma arriva il Milan a questa sfida contro il Torino? Ha appena ottenuto la certezza matematica del secondo posto, quali motivazioni e obiettivi ci sono ancora?"Il Milan arriva a questa partita con gli obiettivi già raggiunti, il secondo posto è stato raggiunto matematicamente e di conseguenza la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana. Le motivazioni dovranno arrivare da quelli che hanno giocato meno e potrebbero quindi trovare spazio in campo. Il Torino avrà sicuramente più motivazioni del Milan perché deve vincere per provare a tenere vive le speranze europee. Sarà una partita molto complessa per il Milan perché la stagione ormai è di fatto finita e anche il futuro di Pioli sembra ormai scritto, anche alcuni giocatori non hanno più i giusti stimoli in rossonero".

Pioli dovrà fare a meno di qualche giocatore infortunato o squalificato? Potrebbe esserci turnover?"Contro il Torino sarà sicuramente fuori Chukwueze per un problema muscolare che ha già messo la parola fine alla sua stagione. Oltre a lui anche dovrebbero essere indisponibili anche Kjaer, Loftus-Cheek e pure Maignan che al momento resta in dubbio. Dovrebbero essere queste quattro le assenze per Pioli oltre allo squalificato Gabbia. Mi aspetto una formazione abbastanza standard ma potrebbe variare la mediana inserendo tre centrocampisti come Reijnders, Bennacer e Musah al posto del trequartista. Mi aspetto poi che giochi Okafor dall'inizio".

Come procede la stagione di Pobega? Potrebbe lasciare il Milan la prossima estate?"Pobega secondo me è un buon giocatore con delle qualità interessanti. Ha corsa e un ottimo senso di inserimento nell'area avversaria, si trova spesso nel posto giusto e coi tempi giusti. Dovrebbe però migliorare un po' nei passaggi e nella circolazione della palla perché nel Milan fatica un po' di più sotto questo aspetto. Quest'anno diventa difficile valutare la sua stagione perché il brutto infortunio dello scorso dicembre contro il Monza lo ha tenuto fuori fino alla scorsa partita quando è rientrato e ha giocato per pochi minuti e potrebbe giocare uno spezzone nel secondo tempo contro il Torino. Se in estate dovesse arrivare un'offerta adeguata potrebbe partire ma molto dipenderà da chi sarà il nuovo allenatore. Non mi aspetto però una sua partenza in prestito, se dovesse essere ceduto sarà a titolo definitivo".

Quali sono i punti deboli principali della formazione rossonera? Cosa dovrebbe fare il Toro per vincere la partita?"Il Torino ha giocatori di qualità secondo me come Bellanova e Sanabria che possono mettere in difficoltà i difensori milanisti. Thiaw, ad esempio, non ha fatto una stagione perfetta e dopo l'infortunio con il Borussia Dortmund non è rientrato al meglio ed è stato più impacciato. I granata per vincere devono attaccare senza pensare troppo alla fase difensiva e cercare anche gli inserimenti da centrocampo. Il Milan soffre queste situazioni perché quest'anno spesso c'è stato poco filtro e più difficoltà. Anche sulle palle inattive vengono commessi errori e il Toro può sfruttare i suoi giocatori forti di testa come Buongiorno e Zapata. Attenzione però a non sbilanciarsi troppo per non subire le ripartenze veloci dei giocatori rossoneri".

Quali giocatori del Milan invece sono parsi più in forma nell'ultimo periodo? Chi deve temere maggiormente la difesa granata?"Le ultime partite del Milan sono un po' complesse da leggere visto che gli obiettivi erano più o meno già raggiunti. Secondo me nell'ultimo periodo il più in forma è stato Chukwueze che però come detto non ci sarà. Un altro che sta bene è Okafor che a me piace tanto sia come esterno che come punta, quando è stato messo in campo ha segnato e ha creato molto anche i compagni. Lui potrebbe essere pericoloso per la difesa del Torino come il solito Theo che se sta bene è infermabile e anche Pulisic che ha avuto una stagione sorprendente, perché non tutti si sarebbero aspettati questi numeri".

