Torna a parlare in esclusiva su Toro News Jimmy Ghione, appassionato tifoso granata. Non mancano le critiche dell'inviato di Striscia la notizia nei confronti del Torino di oggi.
Jimmy Ghione a TN: “Torino, c’è il nulla cosmico. Un piattume totale”
Buongiorno Jimmy. Che momento sta vivendo il Torino? "Io focalizzo il momento attuale come gli ultimi trent'anni. Elettrocardiogramma ed elettroencefalogramma piatti, piattume più totale. Cervello e cuore rifiutano ogni pronostico ogni qualvolta inizia una partita. C'è il nulla cosmico. Sono davvero stufo. La presidenza farà i conti, però basta. Mi sembra di andare in barca a vela e poi di ritrovarmi sempre in piscina".
Come ha preso l'avvicendamento tra Vagnati e Petrachi? "Ci voleva un cambiamento. Vagnati non mi ha fatto niente e non posso parlare di budget e di valore dei calciatori. Però un cambiamento ci voleva perché in campo vedo sempre una desolazione assoluta. Per una volta che vinciamo fuori casa, poi le perdiamo in casa. La coperta è sempre corta, cortissima".
Che giudizio si è fatto su Baroni? "Non lo so perché io non vivo lo spogliatoio. Vanoli per me era un allenatore importante e lo sta dimostrando a Firenze. Non conosco le dinamiche e non conosco come lavora in campo Baroni. Non mi interessa entrarci. Su una cosa sono certo: c'è un problema al Torino. Non importa se il gatto è bianco o nero, l'importante è che mangi i topi. Da troppi anni ciò non avviene al Torino".
Cosa si attende dal match di Como? "Mi aspetto una partita difficilissima perché ha una rosa di primo piano e un presidente pieno di soldi e molto ambizioso. Devo dire che è comunque difficile aspettarsi qualcosa dal Torino. A Roma in Coppa mi attendevo di uscire, invece siamo passati e poi abbiamo perso in campionato. Con il Cagliari perdiamo in casa, ti lamenti ma poi il Cagliari vince anche contro la Juventus. Non c'è una logica, è chiaro. Il tifoso granata è davvero esausto, non sa più che pesci pigliare. Cairo ha promesso grandi acquisti a gennaio, per ora li sto attendendo. La Roma ha preso Mullen, sembra voler spaccare tutto: ecco quello è un acquisto che può cambiare le sorti".
