Jimmy Ghione a TN: “Torino, c’è il nulla cosmico. Un piattume totale”

In esclusiva le parole dello storico inviato di Striscia la notizia, appassionato tifoso granata

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 06:22)

Torna a parlare in esclusiva su Toro News Jimmy Ghione, appassionato tifoso granata. Non mancano le critiche dell'inviato di Striscia la notizia nei confronti del Torino di oggi.

Buongiorno Jimmy. Che momento sta vivendo il Torino? "Io focalizzo il momento attuale come gli ultimi trent'anni. Elettrocardiogramma ed elettroencefalogramma piatti, piattume più totale. Cervello e cuore rifiutano ogni pronostico ogni qualvolta inizia una partita. C'è il nulla cosmico. Sono davvero stufo. La presidenza farà i conti, però basta. Mi sembra di andare in barca a vela e poi di ritrovarmi sempre in piscina".

Come ha preso l'avvicendamento tra Vagnati e Petrachi? "Ci voleva un cambiamento. Vagnati non mi ha fatto niente e non posso parlare di budget e di valore dei calciatori. Però un cambiamento ci voleva perché in campo vedo sempre una desolazione assoluta. Per una volta che vinciamo fuori casa, poi le perdiamo in casa. La coperta è sempre corta, cortissima".

Che giudizio si è fatto su Baroni? "Non lo so perché io non vivo lo spogliatoio. Vanoli per me era un allenatore importante e lo sta dimostrando a Firenze. Non conosco le dinamiche e non conosco come lavora in campo Baroni. Non mi interessa entrarci. Su una cosa sono certo: c'è un problema al Torino. Non importa se il gatto è bianco o nero, l'importante è che mangi i topi. Da troppi anni ciò non avviene al Torino".

Cosa si attende dal match di Como? "Mi aspetto una partita difficilissima perché ha una rosa di primo piano e un presidente pieno di soldi e molto ambizioso. Devo dire che è comunque difficile aspettarsi qualcosa dal Torino. A Roma in Coppa mi attendevo di uscire, invece siamo passati e poi abbiamo perso in campionato. Con il Cagliari perdiamo in casa, ti lamenti ma poi il Cagliari vince anche contro la Juventus. Non c'è una logica, è chiaro. Il tifoso granata è davvero esausto, non sa più che pesci pigliare. Cairo ha promesso grandi acquisti a gennaio, per ora li sto attendendo. La Roma ha preso Mullen, sembra voler spaccare tutto: ecco quello è un acquisto che può cambiare le sorti".