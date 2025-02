Lys Gomis a TN: “Vanja? Gli scettici devono ricredersi. Sabato gli ho scritto…”

Le parole dell'ex portiere granata che elogia l'attuale estremo difensore granata, reduce dalla straordinaria prestazione contro il Milan

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 26 febbraio 2025 (modifica il 26 febbraio 2025 | 09:17)

Torna a parlare in esclusiva su Toro News Lys Gomis, ex portiere del Torino. Oggi Lys è molto impegnato in ambito sociale. Dal punto di vista calcistico continua a "praticare" la sua fede granata e non si perde un minuto e una notizia sul suo Toro.

Buongiorno Lys. Si è ripreso dalla prestazione di Vanja Milinkovic-Savic di sabato contro il Milan?"Ha fatto una partita superlativa, non solo per la parata del rigore e per gli altri interventi ma anche per la gestione delle uscite alte e per la gestione della comunicazione. Mi ha colpito il modo in cui Vanoli l'ha abbracciato a fine gara".

Vanja è tra i tre portieri più forti di questa Serie A?"Sta sfornando prestazioni da top-player. Gli ho scritto un messaggio l'altra sera complimentandomi con lui per quello che sta facendo. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti, è molto evidente e anche gli scettici devono ricredersi perché ha avuto la forza di stare in silenzio quando sono arrivate le critiche e ha avuto la capacità di non esaltarsi troppo quando le cose hanno iniziato ad andare meglio. Sabato ha raccolto un po' di frutti seminati in questi anni".

In cosa è migliorato?"Vanja peccava di costanza, alternava partite buone e gravi errori. Purtroppo a Torino il portiere non è mai stato concepito come un componente di un organico; gli sono state additate molto spesso gravi colpe che non erano soltanto sue. A maggior ragione gli faccio tanti complimenti perché conosco la piazza di Torino e so quanta pressione può mettere. Molti negli anni hanno ceduto alla pressione, lui non ha mai speso una parola fuori posto e ora è una garanzia del Toro. Il merito va condiviso con chi l'ha preparato negli ultimi mesi e con la società che l'ha tutelato nei momenti burrascosi".

Cosa si aspetta dagli ultimi mesi della stagione del Torino?"Spero che il Torino trovi continuità. Bisogna cercare di replicare la prestazione di sabato e non vanificare tutto, come spesso capita. L'auspicio è di poter lottare ancora per qualcosa, anche se l'Europa è lontana. L'obiettivo è dare un senso agli ultimi mesi della stagione".

Dopo due terzi della stagione come giudica la prima annata in Serie A e nel Torino di Vanoli?"Il debutto è positivo. Il gruppo si è compattato intorno all'allenatore, ciò significa che il lavoro sta andando in una direzione positiva. Come Vanja, non ha mai speso una parola fuori posto. Ha avuto il coraggio di riprendere i giocatori che sbagliavano e li ha messi in riga. Ha cercato di tutelare i tifosi, proprio per questo piace al tifo ma anche all'opinione pubblica. Credo sia una scelta molto azzeccata da parte del Toro, dove conta tantissimo l'equilibrio familiare".

Un voto al mercato di riparazione granata?"Il mercato è promosso. Elmas è un colpo da novanta. Calare un simile acquisto significa progettare qualcosa di importante".

Da anni è impegnato nelle iniziative di Narconon Piemonte. Quali sono i progetti in corso?"Abbiamo un progetto di prevenzione che si intitola 'Io dico di no'. Andremo in giro per le scuole e i centri sportivi per prevenire le dipendenze. Al giorno d'oggi, ad esempio, la dipendenza da alcol è sottovalutata ma equivale a drogarsi. Io ho avuto un'esperienza diretta di dipendenza e secondo me è fondamentale far capire ai ragazzi cosa accade quando si è dipendente da qualcosa. Noi vogliamo mostrare una via alternativa. Siamo a disposizione per la nostra società".